FC Bayern München: Transfer-Alarm! Transfer von Wunschspieler vom Tisch?

Beim FC Bayern München wird sich mit Blick auf den Kader im kommenden Sommer wohl einiges verändern. Besonders für die Defensive suchen die FCB-Bosse nach Verstärkung. Die laufende Saison zeigt einmal mehr quantitative und qualitative Defizite auf.

Laut übereinstimmenden Medienberichten soll der FC Bayern München für die Defensive einen Youngster auf dem Zettel haben: Dean Huijsen vom AFC Bournemouth. Der Spanier zählt zu den größten Shootingstars der Premiere League. Doch geht er dem FCB durch die Lappen?

FC Bayern München: Wunschspieler möchte wohl in England bleiben

Der 20-jährige Innenverteidiger spielt mit Bournemouth eine ganz starke Saison, klopft mit den „Cherries“ gar am internationalen Geschäft an. In den wenigen Monaten auf der Insel hat der spanische Nationalspieler eine ganz starke Entwicklung genommen. Mit seinen Leistungen hat er sich für höhere Aufgabe empfohlen und auf das Radar der ganz großen Vereine gespielt.

Neben dem FCB sollen etliche Klubs aus der Premiere League und aus Spanien großes Interesse an Huijsen zeigen. Ein Wechsel im Sommer gilt als sehr wahrscheinlich, der Youngster möchte wohl schon nach dieser Saison den nächsten Schritt gehen.

++ FC Bayern München: FCB-Flirt günstiger als gedacht? Eberl schaut genau hin ++

Doch nun die bitteren Nachrichten für die Münchener: Denn laut „talkSPORT“ haben die Bayern allerdings schlechte Karten. Huijsen wollen am liebsten in der Premier League bleiben – so könnten vor allem der FC Liverpool, der FC Chelsea, Arsenal London und Tottenham interessant werden.

Huijsen ohnehin zu teuer für FCB?

Doch noch ein anderer Faktor könnte letztlich dazu führen, dass Huijsen im Sommer nicht beim FC Bayern München landet: Denn laut mehreren Medienberichten soll der Spanier eine Ausstiegsklausel von knapp 58 Millionen im Vertrag verankert haben. Das soll die Klubbosse des deutschen Rekordmeisters abschrecken. Schließlich hat sich der Youngster noch nicht auf allerhöchstem Niveau beweisen können und müsste sich seinen Stammplatz in München hart erarbeiten.

Weitere News:

Eine Verpflichtung würde nur dann realistisch, wenn es in der Defensive zu Abgängen kommt – etwa bei Minjae Kim, wie Sky berichtet. Dessen Zukunft an der Isar steht nach einer durchwachsenen Saison auf der Kippe. Die Münchener sollen durchaus offen für einen Verkauf im Sommer sein.