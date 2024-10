FC Bayern München droht Vertrags-Fiasko! Bosse sind zum Handeln gezwungen

Der FC Bayern München erlebte eine ruhige Länderspielpause. Auch wenn die Ergebnisse vor der Pause plötzlich nicht mehr stimmten, verlagerte sich das Groß des Interesses in Richtung Nationalmannschaft. Eine willkommene Abwechslung für Trainer Vincent Kompany.

Jetzt steht die Bundesliga allerdings wieder an. Auf den FC Bayern München warten packende Wochen. Kompany muss mit seiner Mannschaft sportlich abliefern. Allerdings steht auch sein Boss Max Eberl vor einem Berg an Aufgaben.

FC Bayern München: Zahlreiche Verträge laufen aus

Geht es um die Verträge von Spielern, fällt derzeit vor allem ein Name: Jamal Musiala. Mit dem aktuell angeschlagenen Star will der Rekordmeister unbedingt verlängern. Er soll eine neue Ära voller nationaler und internationaler Titel einläuten. Dafür ist man in München wohl bereit, tief in die Tasche zu greifen. Dabei hätten Eberl und Co. beim Nationalspieler sogar noch etwas Zeit. Sein Vertrag läuft ohnehin bis 2026.

Dringender sind die Angelegenheiten dagegen in gleich mehreren Fällen. Rund sieben Verträge von Spielern laufen am Ende der aktuellen Saison aus. Darunter befinden sich echte Leistungsträger des FC Bayern München (hier mehr zum Rekordmeister lesen), weshalb Eberl zeitnah handeln will und muss,

Abschied von Leistungsträgern?

Angefangen im Tor. Dort laufen sowohl die Verträge von Manuel Neuer als auch Sven Ulreich aus. Über ihre Zukunft ist noch nichts entschieden. Insbesondere bei Neuer stehen die Zeichen gut, dass er noch ein oder zwei weitere Jahre dran hängt.

In der Abwehrreihe davor wird es kniffeliger. Während Eric Dier aktuell kaum eine Rolle spielt und damit ein verschmerzbarer Verlust wäre, ist die Situation bei Alphonso Davies eine andere. Dem Kanadier würde man gerne einen neuen Kontrakt vorlegen, doch aus Spanien ruft Real Madrid. Zuletzt war bereits von einer möglichen mündlichen Einigung die Rede. Will Bayern Davies nicht ablösefrei verlieren, müssen sich die Bosse ranhalten.

Ähnlich sieht es im Mittelfeld aus, wo Joshua Kimmich in sein letztes Vertragsjahr geht. Bei ihm gab es bereits Gerüchte über einen möglichen Wechsel zum FC Barcelona. Doch Eberl will ihn auf keinen Fall abgegeben und bis Winter verlängern. Dann dürften die Katalanen auch keinen Kontakt mehr aufnehmen.

FC Bayern München: Sane muss kämpfen

Ganz vorne kämpft Leroy Sane um einen neuen Vertrag. Anders als Kimmich oder Davies muss er seine Zukunft und ein hohes Gehalt mit Leistungen in diesem Jahr noch rechtfertigen. Zudem läuft der Vertrag von Thomas Müller aus. Doch wie bei Neuer hat man mit der Bayern-Legende keine Eile und dürfte sich im kommenden Jahr in Ruhe zusammensetzen.