FC Bayern München: Wirtz-Hammer beim Rekordmeister? DAS lässt alle Fans aufschrecken

Es wäre zweifelsohne der größte Transfer-Knaller, den Deutschland zu bieten hat! Florian Wirtz begeistert schon in jungen Jahren, kann sich Deutscher Meister und Pokalsieger nennen. Logisch, dass er es damit längst auch auf den Zettel des FC Bayern München geschafft hat.

Der Rekordmeister (hier mehr lesen) ist in Deutschland der einzige Klub, der sich einen Transfer des Mittelfeldspielers leisten könnte. Wirtz beim FC Bayern München? Das würde eine neue Ära einläuten, zumal sein Kumpel Jamal Musiala ja schon in München kickt. Ausgerechnet dessen Berateragentur lässt jetzt aufhorchen.

FC Bayern München: Musiala-Agentur handelt

Sie sind das neue Traumpaar des deutschen Fußballs und sollen die nächste goldene Generation anführen. Wozu Wirtz und Musiala gemeinsam fähig sind, deuteten sie bereits bei der Heim-EM im Sommer an. Experten und Fans sind sich sicher: Mit zwei Jahren mehr Erfahrung ist bei der Weltmeisterschaft 2026 in Amerika einiges für Deutschland drin.

Bis dahin soll das Duo auch auf Vereinsebene vereint sein – das zumindest ist der Anspruch des FC Bayern München. Und auch die Berateragentur Musialas würde das wohl nur zu gerne sehen. Denn „11Wins“ hat sich offenbar ganz heimlich die Wortmarke „Wusiala“ schützen lassen!

„Wusiala“ bereits verewigt

Das berichtet jetzt der „Kicker“. Es ist der Name, der sich für das Duo Wirtz/Musiala während der Europameisterschaft in Deutschland immer mehr durchsetzte. Laut des Berichts habe „11Wins“ sich die Wortmarke schon am 20. Juni schützen lassen – eine Woche nachdem Deutschland 5:1 gegen Schottland gewonnen hatte und beide Spieler trafen.

Die Absicht ist klar: Man will die beiden als Duo groß rausbringen. Das würde vermutlich schon auf Nationalmannschaftsebene klappen. Doch wenn Musiala und Wirtz – der sich von Familienangehörigen beraten lässt, auch im Verein zusammen wirbeln würden, wäre das der Jackpot.

Was plant der FC Bayern München?

Sicher dürfte aber eigentlich nur sein, dass die Agentur hier auf Verdacht handelte. Gerüchte um das Interesse der Bayern an Wirtz gibt es zwar, doch zuletzt sahen die Chancen nicht allzu rosig aus.

Der Grund: Das Paket für den Dribbel-Künstler ist enorm. Eine Ablöse von bis zu 150 Euro dürfte allein fällig werden und dann käme auch noch Gehalt dazu. Und ganz nebenbei muss der FC Bayern München auch noch mit Jamal Musiala verlängern. Diese Aufgabe genießt derzeit Priorität vor allem anderen.