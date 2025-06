FC Bayern München: Völlig neuer Name! FCB nimmt Star ins Visier

Seit Monaten werden schon etliche Spieler mit einem Wechsel zum FC Bayern München in Verbindung gebracht. Die wohl bekanntesten Profis sind dabei Rafael Leao (AC Mailand), Nico Williams (Athletic Bilbao) oder Cody Gakpo (FC Liverpool).

Jetzt ist aber ein völlig neuer Name auf der Transferliste des FC Bayern München dazugekommen. Er kommt von der Bundesliga-Konkurrenz und wird unter anderem auch vom BVB beobachtet.

FC Bayern München: Nächster Star im Visier

Auf der Abgangsseite ist schon viel Bewegung, mit einigen Abschieden und dem ablösefreien Abgang von Leroy Sane. Auch in Sachen Neuzugänge wird sich beim FC Bayern München noch viel tun. Der Rekordmeister will sich in der Offensive nämlich verstärken, das ist ein offenes Geheimnis.

In den Medien kursieren zahlreiche Spieler, die sich dem FCB anschließen könnten: Rafael Leao (AC Mailand), Nico Williams (Athletic Bilbao), Bradley Barcola (Paris Saint-Germain), Cody Gakpo (FC Liverpool), Takefusa Kubo (Real Sociedad) und Nick Woltemade (VfB Stuttgart) sollen auf der Transferliste stehen.

Nun kommt aber ein völlig neuer Name für die Flügel dazu. Wie die „Sport Bild“ berichtet, Ritsu Doan vom SC Freiburg kommen, um die Kaderbreite zu verstärken. Der Japaner spielte eine starke Saison und hatte einen großen Anteil daran, dass die Breisgauer es nach Europa schafften.

Auch der BVB und Frankfurt wollen Doan

Wenn ein Spieler aus der Bundesliga performt, ist der FC Bayern München natürlich einer der Interessenten. Doch da ist er nicht allein. Doan war auch immer wieder bei den Liga-Rivalen Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt im Gespräch. Vertraglich ist der dribbelstarke Linksfuß noch bis 2027 an Freiburg gebunden.

Die Ablöse soll bei rund 20 Millionen Euro liegen. Für einen Spielertypen wie Doan ist das fast schon ein Schnäppchen. Vor einem möglichen Doan-Transfer müssen aber noch einige andere Entscheidungen getroffen werden. Zum Großteil sind es Profis, die den Verein verlassen sollen. Dann wird auch die Personalie Doan mehr und mehr an Fahrt aufnehmen.