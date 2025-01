FC Bayern München: Rückschlag im Transferrennen – Mega-Juwel nicht zum FCB

Noch gut zwei Wochen ist das Transferfenster in diesem Winter geöffnet. Bis zum 3. Februar haben Max Eberl und Co. Zeit, den Kader des FC Bayern München aufzurüsten. Bislang hielt man beim FCB jedoch die Füße still.

Dabei könnte es jedoch nicht mehr lange bleiben, denn zuletzt rankten sich zahlreiche Gerüchte um etwaige Winterneuzugänge beim FC Bayern München. Vor allem der Name Christopher Nkunku geisterte bis zuletzt um die Säbener Straße. Nun muss der deutsche Rekordmeister jedoch an anderer Stelle einen Rückschlag hinnehmen – ein Wechsel dieses Mega-Juwels ist vorerst geplatzt!

FC Bayern München: Diomande bleibt wohl in Lissabon

Ousmane Diomande ist derzeit wohl eine der heißesten Aktien auf der Innenverteidigerposition in Europa. Der 21-Jährige spielt derzeit für Sporting Lissabon, ist dort trotz seines jungen Alters unangefochtener Stammspieler. Das rief zuletzt den FC Bayern München auf den Plan. Laut der portugiesischen Sportzeitung „A Bola“ wolle der Tabellenführer der Bundesliga schon in diesem Winter zuschlagen und den Ivorer an Land ziehen. Doch daraus wird wohl nichts.

Auch interessant: FC Bayern München: Preisschild von Transfer-Flirt festgelegt – greifen Eberl und Co. zu?

Denn wie „Sky“ berichtet, wird ein Wechsel des Verteidigers zum FCB in dieser Transferperiode nicht zustande kommen. Der Youngster soll zwar durchaus von den Münchener Scouts beobachtet werden, allerdings kommt eine Offerte an Sporting Lissabon in diesen Wochen wohl nicht infrage. Demnach sollen die Bosse der Bayern mit der aktuellen Kadersituation zufrieden sein – und keine Veränderungen planen.

Diomande als Dier-Ersatz?

Angesichts der derzeitigen Lage in der Innenverteidigung beim FCB ist diese Ansicht wohl nur allzu verständlich. Mit Minjae Kim und Dayot Upamecano hat man ein eingespieltes Duo in den eigenen Reihen, dazu steht mit Eric Dier ein zuverlässiger Ersatz in der zweiten Reihe.

Weil der Kontrakt von Dier jedoch im kommenden Juni ausläuft und es derzeit nicht nach einer Vertragsverlängerung aussieht, könnte ein Wechsel von Ousmane Diomande im nächsten Sommertransferfenster wieder in den Vordergrund rücken. Diese Personalie könnte den FCB also noch ein wenig beschäftigen.