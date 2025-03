FC Bayern München: Shootingstar im Visier! Doch die Konkurrenz ist riesig

In der Innenverteidigung hat man beim FC Bayern München in dieser Saison keine Probleme. Dayot Upamecano und Min-jae Kim sind gesetzt, dahinter hat Vincent Kompany mit Eric Dier, Hiroki Ito und Josip Stanisic gleich mehrere hochkarätige Optionen.

Bis auf Dier haben alle Spieler für die kommende Spielzeit einen gültigen Vertrag. Der FC Bayern München hat also wenig Handlungsbedarf, so zumindest die Vermutung vieler Beobachter. Doch Ito und Stanisic sind wohl erste auf den Außen eingeplant, so haben die Bosse des deutschen Rekordmeisters andere Pläne. Ein Shootingstar ist im Visier!

FC Bayern München: Spanien-Juwel Huijsen im Visier

In der Nachbetrachtung scheint es schier surreal, dass der AFC Bournemouth Dean Huijsen im vergangenen Sommer für gerade einmal 15 Millionen Euro von Juventus Turin loseisen konnte. Der Spanier hat sich in seiner Premierensaison in England zu einem der begehrtesten Talente Europas entwickelt, zeigt bei einem der Überraschungsteams der Premier League sehr starke Leistungen.

Nach nur einer Saison in Bournemouth könnte der 19-Jährige jedoch schon wieder weiterziehen. Zahlreiche Top-Klubs sind an den Diensten des gebürtigen Niederländers interessiert. Wie der Transfer-Experte Fabrizio Romano berichtet, soll auch der FC Bayern München Huijsen genauestens beobachten. Demnach sollen die Scouts des deutschen Rekordmeisters schon mehrmals auf der Insel gewesen sein, um den Spieler zu beobachten.

Prominente Konkurrenz für Eberl

Die schlechte Nachricht für FCB-Boss Max Eberl: Im Rennen um eine Verpflichtung des Innenverteidigers droht den Bayern namhafte Konkurrenz. So sollen auch Newcastle, Chelsea, Liverpool und Real Madrid an Huijsen dran sein, der in Bournemouth laut übereinstimmenden Medienberichten eine Ausstiegsklausel in Höhe von 60 Millionen Euro besitzen soll.

Gegenüber der spanischen Nachrichtenagentur „EFE“ flirtete das Mega-Juwel zuletzt sogar selbst mit einem Wechsel zu Real: „Es macht mich wirklich stolz, dass so ein großes Team an mir interessiert ist“. Entschieden ist in dieser Causa jedoch noch lange nichts.