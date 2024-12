FC Bayern München: Davies-Absage! FCB-Star trifft Entscheidung

Wenn der 1. Januar 2025 anbricht, wird es bei Alphonso Davies besonders spannend. Denn dann darf der Linksverteidiger des FC Bayern München mit möglichen Interessenten über einen Vertrag verhandeln.

Das will der deutsche Rekordmeister unbedingt verhindern und am besten mit dem Kanadier verlängern. Bevor all das eintreten könnte, hat der Star des FC Bayern München eine erste Entscheidung getroffen.

FC Bayern München: Davies erteilt erste Absage

Er ist heiß umworben und am Saisonende ablösefrei zu haben: Alphonso Davies bestimmt aktuell viele Schlagzeilen beim FC Bayern München. Bleibt er beim Rekordmeister oder wechselt er zu einem anderen Top-Klub in Europa? Interessenten gibt es viele. Für einen Verein gibt es jetzt aber die erste Absage.

Wie „The Athletic“ berichtet, habe Davies ein entsprechendes Angebot von Manchester United abgelehnt. Der Premier-League-Klub erlebte einmal mehr eine chaotische Zeit und droht auch für die nächste Saison die Champions League zu verpassen. Das ist wohl ein Hauptgrund, weshalb der kanadische Nationalspieler kein Interesse an einem Wechsel zum Traditionsverein hat.

Bleiben also wohl nur noch drei Interessenten: Real Madrid, der FC Barcelona und eben die Münchener, die den 24-Jährigen unbedingt haben wollen. Zuletzt näherte man sich sogar in Sachen Vertragsverlängerung an. Die Chancen steigen also, dass Davies auch in der kommenden Saison für den FCB auflaufen wird.

Wo spielt Davies in der nächsten Saison?

Was dem FC Bayern München natürlich gefällt, ist ein Rückschlag vor allem für die beiden spanischen Top-Vereine. Vor allem Real Madrid ist empört darüber, dass es mit einem Wechsel wohl nichts wird. Lange Zeit sah es nämlich so aus, als würde Davies beim spanischen Rekordmeister einen Vertrag unterschreiben. Doch mittlerweile ist der FCB in der Pole-Position.

Die zahlreichen Meldungen um seine Person scheinen Davies die vergangenen Monate wenig interessiert zu haben. Unter Trainer Vincent Kompany ist der Kanadier immer stärker geworden, bis er sich vor Kurzem einen Muskelfaserriss zugezogen hat und wohl in diesem Jahr nicht mehr zum Einsatz kommen wird.