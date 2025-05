FC Bayern München: Star-Spieler vor Sommer-Wechsel – kommt er im zweiten Anlauf?

Der FC Bayern München muss reagieren. Das Transferziel Nummer eins Florian Wirtz hat abgesagt – eine Alternative muss her. Seit Tagen wird nun spekuliert, wer die Offensive der Münchener zur kommenden Saison verstärken wird. Ein alter bekannter macht jetzt wieder die Runde.

Laut Berichten des Portals „todofichajes.com“ plant der FC Bayern München einen neuen Anlauf bei Christopher Nkunku. Sowohl er, als auch sein aktueller Verein, der FC Chelsea, scheinen offen für eine Trennung zu sein. Nkunkus Name wird aktuell bei zahlreichen europäischen Topklubs genannt, doch die besten Chancen auf eine Verpflichtung soll ein Premier-League-Rivale der Blues haben: Tottenham Hotspur.

Tottenham könnte FC Bayern München ausstechen

Nkunku wird neben dem FC Bayern München auch mit Vereinen wie dem FC Liverpool, Juventus Turin, Manchester United, Arsenal und Newcastle United in Verbindung gebracht. Tottenham soll jedoch im Poker an der Spitze stehen. Ein entscheidender Faktor könnte sein, dass der Spieler London nicht verlassen möchte. Bei einem Wechsel zu den Spurs müsste er seinen Wohnsitz nicht ändern.

+++ FC Bayern München: Sane-Poker spitzt sich zu! FCB-Star hat die Qual der Wahl +++

Allerdings könnten hohe Ablöseforderungen des FC Chelsea den Transfer kompliziert machen. Die Blues erwarten Berichten zufolge 50 bis 70 Millionen Euro für Nkunku. Sein Vertrag an der Stamford Bridge läuft noch bis 2029. Für den FC Bayern München wäre der Franzose ein spannender Transferkandidat, besonders da Alternativen wie Harry Kane oder Leroy Sané nicht langfristig gesichert sind.

FC Bayern München bleibt im Rennen

Die Nkunku-Gerüchte um den FC Bayern München sind nicht neu. Bayerns Sportvorstand Max Eberl soll im Winter sogar persönlich mit dem Stürmer Kontakt gehabt haben. Obwohl der Transfer bislang nicht zustande kam, bleibt er für die neue Saison ein Thema in München. In London hat Nkunku bislang keinen Durchbruch geschafft und musste sich häufig mit der Rolle als Bankspieler zufriedengeben. Beim FC Chelsea konnte sich Nkunku nur neunmal in der Startelf zeigen, was seine Position als zweite Wahl im Kader verdeutlicht.

Mehr Nachrichten für dich:

Für den FC Bayern München bietet Nkunku vielfältige Möglichkeiten. Er könnte als Ersatz für Harry Kane dienen oder in die Fußstapfen von Kingsley Coman oder Leroy Sané treten. Letzterer konnte sich bislang nicht auf eine Vertragsverlängerung einigen, während Coman mit einem Wechsel in Verbindung gebracht wird. Auch wenn Nkunku derzeit Tottenham als Favoriten sieht, bleibt der FC Bayern München im Rennen. Mit einem möglichen Wechsel könnte der 27-Jährige in der Bundesliga an seine erfolgreiche Zeit bei RB Leipzig anknüpfen.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.