FC Bayern: Bittere Nachricht nach CL-Aus – jetzt haben die Münchner es schwarz auf weiß

Als wäre das Aus in der Champions League für den FC Bayern München nicht schon ärgerlich genug, gab es anschließend auch noch eine besonders bittere Nachricht. Aber eins nach dem anderen.

Am späten Mittwochabend (16. April) war es besiegelt. Der FC Bayern München hatte im legendären San Siro alles gegeben, alles versucht. Doch das 2:2 im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League reichte nach dem 1:2 im Hinspiel gegen Inter Mailand nicht.

FC Bayern München verpasst hohe Einnahmen

Und so war das Königsklassen-Aus der Bayern endgültig besiegelt. Aus der Traum vom Finale dahoam. Und als wäre das Ausscheiden aus der Champions League aus sportlichen Gründen nicht schon tragisch genug, gab es anschließend noch eine weitere bittere Nachricht für die Münchner.

Denn durch das Champions-League-Aus gehen dem FC Bayern München hohe Einnahmen durch die Lappen. 15 Millionen Euro hätte der FCB für den Halbfinal-Einzug kassiert – plus satte Einnahmen durch ein weiteres ausverkauftes Heimspiel. Bei einem Einzug ins Finale wären noch mal weitere 18,5 Millionen Euro hinzugekommen.

Bayern und BVB kassieren CL-Prämien

Allerdings treibt das Königsklassen-Aus die Bayern nun wahrlich nicht an den Rand der Insolvenz. Schließlich nahm der deutsche Rekordmeister in dieser Champions-League-Saison mehr als 100 Millionen Euro durch UEFA-Prämien ein – plus einen zweistelligen Betrag durch die sieben ausverkaufte Heimpartien. Zur Einordnung: In der Vorsaison hatte der FC Bayern München 120 Millionen Euro in der Champions League kassiert, kam allerdings bis ins Halbfinale.

Und auch Borussia Dortmund profitierte in dieser Saison durch das neue Format in der Champions League. Mit Einnahmen von rund 120 Millionen Euro bewegte der BVB sich laut „Ruhr Nachrichten“ in etwa auf dem Niveau der Vorsaison, als die Schwarzgelben sensationell das Finale erreicht hatten.