FC Bayern München: Kurz vor CL-Kracher gegen Celtic – schlechte Nachrichten für den FCB

Da ist der FC Bayern München noch einmal glimpflich davongekommen. Das Losglück beschert dem deutschen Rekordmeister in den Champions-League-Playoffs ein Duell gegen Celtic Glasgow, anstatt schon früh mit Manchester City auf ein echtes Schwergewicht zu treffen.

Kurz vor dem ersten Duell mit dem vermeintlich dankbaren schottischen Ligaprimus erreicht den FC Bayern München nun eine schlechte Nachricht. Im Glasgower Hexenkessel dürfen sich die Heimfans nun doch auf einen Star freuen – der FCB ist gewarnt!

FC Bayern München: Maeda-Sperre aufgehoben

Daizen Maeda ist in dieser Saison schon fast so etwas wie Lebensversicherung von Celtic Glasgow. In 34 Pflichtspieleinsätzen kommt der Flügelstürmer auf starke 21 Tore, dazu bereitete der Japaner weitere acht Treffer vor. Zahlen, die auch Vincent Kompany beeindrucken dürften. Doch weil Maeda für das Hinspiel gegen die Bayern noch eine Rot-Sperre absitzen muss, durfte der FCB-Trainer vorerst durchatmen. Doch es kommt zu einer spektakulären Wende.

Denn die UEFA hat Maedas Zwei-Spiele-Sperre, die er nach einer glatt roten Karte am siebten Spieltag in Bern kassiert hat, auf ein Spiel reduziert. Bedeutet: Der 27-Jährige wird Celtic im kommenden Heimspiel gegen die Bayern zur Verfügung stehen. Eine wichtige Nachricht für die Gastgeber, die ohnehin als krasser Außenseiter in das Playoff-Duell gehen – und nun ein wenig Hoffnung schöpfen können.

Zahlreiche Rückkehrer beim FCB?

Womöglich darf sich aber auch Bayern-Trainer Kompany über zahlreiche Rückkehrer freuen. Serge Gnabry dürfte nach Krankheit wieder zurück sein, auch Sommer-Neuzugang Hiroki Ito könnte erstmals seit seiner Ankunft im Kader des deutschen Rekordmeisters stehen. Bei Alphonso Davies ist ebenfalls Besserung in Sicht, auch wenn das Celtic-Spiel für ihn wohl noch zu früh kommt.

Mit Beginn der heißen Saisonphase darf sich der Münchener Übungsleiter also über viele Rückkehrer freuen. Der FCB scheint bereit für den Angriff auf die großen Titel.