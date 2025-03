FC Bayern München: Schock nach Comeback! Horror-Nachricht für FCB-Spieler

Nach dem 3:1-Auswärtssieg in Stuttgart dürfte die Laune beim FC Bayern München prächtig sein. Die zuvor eher mäßigen Auftritte gegen Leverkusen und Celtic scheinen vergessen, in der FCB-Chefetage dürfte immer mehr Ruhe einkehren.

Doch nun sorgt eine Horror-Nachricht beim FC Bayern München für Entsetzen. Nach einer langen Leidenszeit muss ein Mega-Juwel den nächsten Rückschlag hinnehmen – er könnte erneut ausfallen!

FC Bayern München: Buchmann wieder verletzt

Der Jubel war groß, als Tarek Buchmann vergangene Woche nach gut 17 Monaten Verletzungspause sein Pflichtspielcomeback feiern konnte. Ein besonderer Moment für den 20-Jährigen – und die große Hoffnung, sich endlich wieder ins Dunstfeld der FCB-Profis zu spielen. Doch dieser Plan könnte nun auf tragische Art und Weise zerstört werden.

Auch interessant: FC Bayern München nimmt Top-Torjäger ins Visier: Kommt es zum Hammer-Wechsel?

Denn nur eine Woche nach seiner Rückkehr auf den Rasen gibt es erneut schlechte Nachrichten für Buchmann. Im Spiel gegen die Würzburger Kickers musste der Innenverteidiger schon nach rund 20 Minuten verletzungsbedingt vom Feld. Buchmann hatte sich zuvor an der Schulter verletzt – und könnte erneut lange ausfallen.

Nächste Pause für Buchmann?

Das deutete sein Trainer Holger Seitz nach dem Spiel an. Zu einer genauen Diagnose wollte sich der 50-Jährige zwar nicht hinreißen lassen, allerdings äußerte Seitz nach der 0:2-Pleite gegen Würzburg bereits erste Bedenken, was ein Ausfall von Buchmann und dessen Teamkollegen Steve Breitkreuz für seine Mannschaft bedeuten könnte.

„Das sind zwei Eckpfeiler in so einem Konstrukt. Und wenn die mit so schweren Verletzungen wegbrechen, hat man gesehen, was das bei einer so jungen Mannschaft auslösen kann“, so Seitz gegenüber der „tz“. Klingt nicht gerade danach, als könnte Buchmann zeitnah wieder auf den Platz zurückkehren.