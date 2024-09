Bayern München – Bayer Leverkusen: DFB macht es offiziell! Brisante Entscheidung gefallen

Es sind die wohl zwei besten Mannschaften der Bundesliga und sie treffen nun zum Top-Spiel des 5. Spieltags aufeinander: FC Bayern München gegen Bayer Leverkusen. Deutscher Rekordmeister gegen den amtierenden Meister.

Die ganze Fußballwelt wird ganz genau hinschauen, wenn der Anstoß der Partie zwischen Bayern München und Bayer Leverkusen erfolgt. Für die Begegnung hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) eine wichtige Entscheidung verkündet.

Bayern München – Bayer Leverkusen: DFB macht es offiziell!

Die Partie zwischen den beiden besten Mannschaften der Bundesliga braucht dementsprechend auch einen Schiedsrichter, der diesem großen Rahmen gerecht wird. Der DFB hat entschieden, wer das Kracher-Spiel zwischen Bayern München und Bayer Leverkusen pfeifen wird.

Auch interessant: FC Bayern München: Irre Enthüllung! Bahnt sich ein Hammer an?

Er ist umstritten, kassierte schon viel Kritik und darf sich jetzt freuen, das Gipfeltreffen in der Münchener Allianz Arena zu leiten: Felix Zwayer. Der 43-Jährige wurde für die Begegnung eingeteilt, wie es bereits am 10. Februar in der Rückrunde der vergangenen Saison der Fall war.

Damals setzte sich die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso mit 3:0 gegen die Bayern durch und machte anschließend einen großen Schritt Richtung erster Meisterschaft der Vereinsgeschichte.

Brisante Entscheidung gefallen

Damals zeigte Zwayer eine gute Leistung ohne jegliche Fehlentscheidung und stand nicht im Mittelpunkt. Das wollen der FC Bayern München, Bayer Leverkusen und auch der DFB für das Spiel des 5. Spieltags. Dennoch werden viele Augen auf Zwayer gerichtet sein, der in der Vergangenheit immer wieder der Schiedsrichter war, der am meisten für Aufregung sorgte.

Es ist das insgesamt vierte Spiel zwischen Bayern und Bayer, das Zwayer pfeifen wird. Zweimal setzten sich die Münchener durch. Den einzigen Leverkusener Sieg unter Zwayer gab es eben in der vergangenen Saison mit dem 3:0-Erfolg.

Mehr Nachrichten für dich:

Der Tabellenführer gegen den Tabellenzweiten. Bayern gewann bisher all seine vier Spiele, während Leverkusen schon früh eine überraschende Pleite gegen RB Leipzig (2:3) kassierte.