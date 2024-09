FC Bayern München: Irres Detail enthüllt! Bahnt sich ein Bundesliga-Hammer an?

Nicht nur in der Liga, im Pokal und im DFB-Pokal will der FC Bayern München richtig durchstarten, auch auf dem Transfermarkt könnte sich in Zukunft viel tun. Der FCB ist nämlich auf der Suche nach Verstärkungen.

Einer davon könnte Florian Wirtz sein. Es ist kein Geheimnis mehr, dass der FC Bayern München den deutschen Star-Spieler verpflichten möchte. Nun ist ein irres Detail enthüllt worden.

FC Bayern München: Irres Detail enthüllt!

Florian Wirtz ist heiß begehrt. Das weiß auch Bayer Leverkusen, wo der Mittelfeldspieler unter Vertrag steht. Nicht nur der FC Bayern München will den 21-Jährigen verpflichten. Aus den europäischen Top-Ligen wollen ihn auch noch mehrere Spitzenvereine. Wirtz hat in Leverkusen einen Vertrag bis 2027, weshalb die Ablöse als sehr hoch eingeschätzt wird.

Die „Münchener Abendzeitung“ hat jetzt enthüllt, wie viel der FC Bayern oder ein anderer Top-Klub auf den Tisch legen müsste, um Wirtz zu kaufen. Der Nationalspieler könnte im kommenden Sommer für 100 Millionen Euro gekauft werden.

Der deutsche Rekordmeister müsste damit nur ein Drittel weniger Ablöse zahlen. B04-Boss Fernando Carro hatte den Wert des Offensivspielers auf 150 Millionen Euro beziffert. Die Münchener könnten ihn jetzt also wohl deutlich günstiger bekommen.

Auch Real Madrid ist heiß auf Wirtz

Wie bereits bekannt, ist der FC Bayern München nicht der einzige Interessent. Real Madrid soll den Youngster ganz genau beobachten und im kommenden Sommer ebenfalls einen Angriff starten, um Wirtz zu verpflichten.

Aber auch aus der Premier League gibt es Teams, die Wirtz verpflichten wollen. Der FC Arsenal soll neben Manchester City ebenfalls in den Poker um den Rechtsfuß einsteigen wollen.

Und was sagt Wirtz zu seiner Zukunft? Der DFB-Star betonte kürzlich, dass er sich noch keine Gedanken um einen Wechsel gemacht habe. Das könnte sich dann aber ab dem kommenden Jahr ändern, wenn das Sommer-Transferfenster immer näher rücken wird.