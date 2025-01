FC Bayern München droht Champions-League-Albtraum! Rekordmeister muss zittern

Mit dem 3:1-Sieg gegen Slovan Bratislava hat der FC Bayern München seine Pflichtaufgabe am letzten Spieltag der Champions League erfüllt. Dennoch hat es am Ende nicht für die direkte Achtelfinalqualifikation gereicht, der deutsche Rekordmeister muss in die Playoffs.

Letztendlich kommt dem FC Bayern München vor allem die bittere 0:3-Klatsche in Rotterdam teuer zu stehen. Schon ein Unentschieden dort hätte dem FCB für den direkten Einzug in die Runde der letzten 16 Teams gereicht. Nun droht der Mannschaft von Vincent Kompany jedoch ein echter Albtraum!

FC Bayern München: Manchester City droht in den Playoffs

Trotz des verpassten Direkteinzugs ins CL-Achtelfinale haben sich die Bayern mit Tabellenplatz zwölf eine vermeintlich gute Ausgangsposition für die anstehenden Playoffs verschafft. Gegen Tabellenplatz 21 oder 22 sollte ein Sieg doch mit links zu schaffen sein, so die Hoffnung. Doch es könnte ganz anders kommen.

Denn nach einer ungewohnt schwachen Hinrunde ist Manchester City in der Champions-League-Gruppenphase nicht über Tabellenplatz 22 hinausgekommen. Nur elf enttäuschende Punkte stehen nach acht Spieltagen im europäischen Wettbewerb zu Buche. Die „Skyblues“ müssen folglich in die Playoffs. Dort könnte man es nun mit Real Madrid zu tun bekommen – oder eben mit dem FC Bayern München.

Bayern hoffen auf Losglück

Das entscheidet sich bei der kommenden Playoff-Auslosung am Freitagmittag (31. Januar, 12 Uhr). Für die Bayern kommt als zweiter möglicher Gegner Celtic Glasgow infrage. Ohne Frage sind die Schotten, trotz Citys zuletzt schwankender Formkurve, das leichtere Los. Die Münchener dürften also auf eine Menge Losglück hoffen.

Für Manchester City steht hingegen schon jetzt fest: In den Champions-League-Playoffs bekommt man es mit einem richtigen Schwergewicht zu tun. Einer der großen Favoriten auf den CL-Titel wird sich also frühzeitig aus dem Rennen verabschieden müssen.