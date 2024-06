EM-Spiele in Gefahr? Heftiges Unwetter rollt auf Deutschland zu

Bislang ist die Europameisterschaft in Deutschland ein voller Erfolg. Die Spiele sind attraktiv und spannend, die Fans feiern ausgelassen, aber friedlich, nur eine Sache spielt nicht mit: das Wetter. Mitten im Sommer schüttet es immer wieder wie aus Eimern.

Und jetzt rollt gleich das nächste Unwetter auf Deutschland zu. Für Freitag (21. Juni) hat der Deutsche Wetterdienst eine deutschlandweite Warnung rausgegeben. Das könnte auch die EM-Spiele in Berlin und Leipzig betreffen.

EM 2024: Heftiges Unwetter erwartet

Starkregen, Hagel und Sturmböen – sogar von Tornados ist am Freitag die Rede. Das EM-Fest wird den Fans wegen des Wetters wieder einmal vermiest. Schon am Montag (17. Juni) regnete es deutschlandweit wie aus Eimern. Zahlreiche Fan-Feste und Public Viewings mussten wegen des Unwetters geschlossen werden.

+++ Polen – Österreich: Deutsche Fans sprachlos – diese Worte sind eindeutig +++

Gleiches Schicksal droht nun auch am Freitag. Der deutsche Wetterdienst warnt: „Örtlich starke Gewitter im Norden, der Mitte und Süden. Schwere Gewitter im Osten.“ Vor allem im Osten Deutschlands soll es richtig knallen. Tief Xandria sorgt für eine ausgewachsene Schwergewitterlage. Im Osten drohen Hagel, Starkregen und auch Tornados.

Während das 15-Uhr-Spiel zwischen Ukraine und Slowakei in Düsseldorf wohl von schwereren Unwettern verschont bleibt, könnte es um 18 Uhr in Berlin beim Spiel zwischen Österreich und Polen kritischer werden. Um diese Zeit ist das Unwetter zu erwarten. Wie es dort mit den Fan-Zones aussieht, liest du hier!

Hagel, Sturm und Regen – Leipzig heftig betroffen

Um 21 Uhr trifft dann Frankreich auf die Niederlande in Leipzig. Von 11 bis 21 Uhr gilt in Leipzig die amtliche Warnung des DWD. Dort heißt es: „Ab den Mittagsstunden ziehen von Westen und Südwesten einzelne, schwere Gewitter auf. Dabei muss mit Hagel mit Korngrößen zwischen 3 und 5 cm und schweren Sturm- bis Orkanböen mit Windgeschwindigkeiten zwischen 90 und 130 km/h (Bft 10 bis 12) gerechnet werden. Mitunter kann auch heftiger Starkregen mit Mengen bis 40 l/qm in kurzer Zeit auftreten. Lokal sind einzelne, kurzlebige Tornados nicht ausgeschlossen. In den Abendstunden nimmt die Unwettergefahr von Westen her deutlich ab.“

Das könnte dich auch interessieren:

Es soll zwar stark regnen und heftig gewittern, dass eines der EM-Spiele heute abgesagt werden muss, ist allerdings eher unwahrscheinlich. Schon eher dürfte es die öffentlichen Fan-Zones und Public Viewings treffen.