Nach EM-Erfolg von Spanien herrscht Gewissheit – jetzt geht die Nachricht rum

Bereits vor dem Turnier, aber spätestens nach dem geschichtsträchtigen Viertelfinale zwischen Deutschland und Spanien, galt die spanische Mannschaft als Favorit der EM. Und das Team von Luis de la Fuente wurde seiner Favoriten-Rolle am Ende im Finale auch gerecht und holte den Titel.

Dabei war das EM-Finale Spanien – England (2:1) am Sonntag (14. Juli) bis zur letzten Minute spannend, doch als der Abschlusspfiff ertönte, gab es bei den spanischen Spielern und Fans kein Halten mehr – und das nicht nur im Olympia-Stadion in Berlin. Auch vor den Fernsehern war die Anteilnahme offenbar erstaunlich hoch.

Auf EM-Sieg von Spanien folgt Quoten-Erfolg

Nach Anpfiff der zweiten Halbzeit ging Spanien in Führung (47.), doch England konnte nochmal kontern, sodass die Spannung bis zur 86. Minute für die Fans kaum zu ertragen war. Mikel Oyarzabal sorgte aus spanischer Sicht für die Erlösung, auch wenn am Ende nur Millimeter das Tor tatsächlich für gültig erklärten (hier mehr dazu).

In der ARD musste die Übertragung zur Vorberichterstattung wegen einer Sondersendung zum Attentat auf den ehemaligen Präsidenten der USA, Donald Trump um 15 Minuten nach hinten verschoben werden. Dennoch schossen die Einschaltquoten in Deutschland in die Höhe. Satte 21,64 Millionen Menschen sahen die Partie – ein erstaunlicher Wert für ein Spiel ohne deutsche Beteiligung. Insgesamt lag die Einschaltquote bei 67,4 Prozent, besonders das TV-Publikum zwischen 14- bis 49-Jährigen saß mit 7,73 Millionen Menschen gespannt vor dem Fernseher.

Und natürlich wollte sich auch in Spanien fast niemand das Finale gegen England entgehen lassen. Laut „Inselradio Mallorca“ haben 18,9 Millionen Menschen eingeschaltet. Das landesweit größte Interesse herrschte den Zahlen nach zu urteilen auf den Balearen. Hier lagen die Einschaltquoten bei 86 Prozent. Platz zwei belegte Madrid mit 82 Prozent. Beim Deutschland-Spiel haben im Vergleich nur neun Millionen Menschen zugeschaut.

