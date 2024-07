EM 2024: Fans nach Spanien-Sieg außer Rand und Band – irre Szenen am Ballermann

Vier Wochen lang haben wir nach einem Fußball-Europameister gesucht, seit Sonntag (14. Juli) haben wir einen. Und er heißt: Spanien. Denn im EM-Finale besiegt Deutschland-Bezwinger Spanien England mit 2:1.

Während es bei der Heim-EM in Deutschland von Beginn an in vielen großen Städten Public Viewing gab, wurde den Einheimischen auf Mallorca dieses Angebot erst zum EM-Finale gemacht. Und zahlreiche Fans strömten vor die großen Bildschirme. Nach dem Schlusspfiff gab es dann kein Halten mehr für die Fans – und auch am Ballermann spielten sich irre Szenen ab. Wir waren mitten drin.

EM 2024: Aus Feind wird Freund

Die einen schrien ihre Freude raus, andere lagen sich weinend vor Glück in den Armen. Spanien belohnte sich nach einem starken Turnier mit dem EM-Sieg. Und auf Mallorca ging die Party nach Abpfiff erst richtig los. Zahlreiche Fans marschierten vom Placa Major in S’Arenal Richtung Playa de Palma.

Wochenlang waren die verschiedenen Nationalitäten auf dem Platz Konkurrenten und auch am Ballermann waren die Lager dementsprechend getrennt. Besonders stark am Ballermann vertreten sind natürlich deutsche Urlauber, aber auch viele Niederländer. Und für beide Nationen war die Enttäuschung über das EM-Aus noch in schmerzhafter Erinnerung. Doch nach dem Spanien-Sieg war davon zumindest beim sogenannten Holländer-Eck am Ballermann nichts mehr zu spüren.

Fans versperren den Weg

Fans stellten sich auf die Straße und versperrten den heranfahrenden Auto-Korsos den Weg – aber nicht etwa, um ihren Siegeszug zu stören, sondern um mit ihnen zu feiern. „Die EM ist jetzt vorbei und damit auch die Rivalität. Jetzt können wir alle zusammen feiern“, fasste es Nick aus Holland gegenüber unserer Redaktion schön zusammen.

Schnell schlossen sich immer mehr Menschen der spontanen Party auf der Straße an und sprangen, sangen und grölten mit, solange die Stimme es hergab. Auch der Bus- und Taxiverkehr kam an dieser Stelle nur schleppend voran, doch die Verspätung nahmen Fahrer und Gäste gerne in Kauf.