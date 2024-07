EM-Aus für Deutschland! Schadenfreude? So reagieren die Engländer!

Die EM ist für Deutschland gelaufen. Nach dem EM-Viertelfinale ist alles vorbei. Gegen Spanien verlor die DFB-Elf in einem dramatischen Spiel am Ende in der Verlängerung mit 1:2. Die Enttäuschung und Trauer über das Ausscheiden ist riesig.

Doch was sagen eigentlich die anderen Nationen zum EM-Aus von Deutschland? Wir haben bei den Engländern und Schweizern nachgefragt!

EM-Aus für Deutschland! Schadenfreude und Mitleid bei Engländern und Schweizern

Mikel Merino traf in der 119. Minute ins Tor und damit mitten ins deutsche Herz. Der Spanier besiegelte damit das Aus im EM-Viertelfinale. Auch einen Tag nach dem Aus kämpfen viele deutsche Fans noch mit den Emotionen. Zu sehr schmerzt das Ausscheiden bei der Europameisterschaft im eigenen Land.

Am Samstagabend (6. Juli) ereilt dieses Schicksal auch eine Mannschaft aus dem Duell Schweiz gegen England. Die Nationen treffen in Düsseldorf im EM-Viertelfinale aufeinander. Doch was sagen sie eigentlich zum EM-Aus von Gastgeber Deutschland?

„Das ist sehr gut für die Schweiz“, findet ein Schweizer Anhänger in der Düsseldorf Altstadt. Damit sei nun ein schwerer Gegner aus dem Weg geräumt und der Weg zum EM-Titel könnte einfacher sein, so der Tenor bei den Schweizern.

Deutschland-Aus ist ein Stimmungskiller

Aber es nicht alles an dem EM-Aus von Deutschland gefällt den Fans: „Für das Turnier ist es schlecht, dass Deutschland raus ist“, sagen Schweizer und Engländer. Für die Stimmung wäre es besser gewesen, wenn die DFB-Elf bis in Finale gekommen werden. Zusammengefasst kann man sagen: Es gibt ein lachendes und ein weinendes Auge bei den Fans anderer Nationen.

Alle Aussagen der Fans zum Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft bei der EM 2024 siehst du oben im Video!