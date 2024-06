EM 2024: Jetzt ist alles klar! Nagelsmann trifft wegweisende Entscheidung

Die EM 2024 rückt immer näher, in weniger als zwei Wochen wird das Turnier angepfiffen. Für Julian Nagelsmann und das DFB-Team wird es langsam ernst. Vor Beginn des Turniers hat der Bundestrainer nun die nächste wichtige Entscheidung getroffen.

Zuletzt wurde immer wieder darüber diskutiert, ob İlkay Gündoğan Kapitän bleibt. Der Mittelfeldakteur hat seinen Stammplatz wohl noch nicht zu hundert Prozent sicher. Nagelsmann hat nun den Spielführer für die EM 2024 festgelegt.

EM 2024: Nagelsmann ernennt Kapitänstrio

Bleibt Gündogan Kapitän? Werden Manuel Neuer oder Toni Kroos sogar Kapitän? Diese Fragen hat Nagelsmann nun geklärt und für Klarheit gesorgt. Wie der Bundestrainer auf einer Pressekonferenz am Sonntag (02. Juni) betonte, bleibt Gündoğan Kapitän der DFB-Elf.

„Es bleibt also so wie es ist, mit İlkay Gündoğan, Joshua Kimmich und Thomas Müller. Einen vierten Kapitän haben wir nicht bestimmt. Ich gehe mal davon aus, dass einer von ihnen auf dem Acker stehen wird“, so der 36-Jährige.

Damit hat er schon vor Beginn der finalen Vorbereitungen dieses Thema beendet. Ob Gündoğan damit auch seinen Stammplatz sicher hat, ist jedoch noch nicht klar. Vieles dürfte auch von den Gesundheitszuständen der anderen Offensiv-Akteure um Jamal Musiala, Leroy Sané und Florian Wirtz abhängen.

Anton und Groß gegen Ukraine in der Startelf

Am Montag (03. Juni, 20.45 Uhr) wird die DFB-Elf das vorletzte Testspiel vor dem Start der EM 2024 bestreiten. In Nürnberg wird die Nagelsmann-Elf auf die Ukraine treffen. Mit Antonio Rüdiger, Nico Schlotterbeck, Toni Kroos und Niclas Füllkrug werden noch vier Akteure aufgrund des Champions-League-Finales fehlen. Dafür dürfen sich andere Spieler noch einmal beweisen.

Wie Nagelsmann ankündigte, werden sowohl Innenverteidiger Waldemar Anton vom VfB Stuttgart als auch Pascal Groß von Brighton&Hove Albion in der Startelf stehen. Die beiden dürften die beiden Real Madrid-Stars Rüdiger und Kroos ersetzen. Dazu wird Neuer das erste Mal seit anderthalb Jahren im DFB-Tor stehen.