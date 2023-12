Rund sechs Monate vor der EM 2024 in Deutschland hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) eine wichtige Entscheidung getroffen. Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft wird sich in Thüringen auf das Turnier im eignen Land vorbereiten. Das gab der DFB am Freitagnachmittag (15. Dezember) offiziell bekannt.

Vom 26. bis 31. Mai trifft sich das Team von Bundestrainer Julian Nageslmann im Spa- und GolfResort Weimarer Land in Blankenhain. Dort will das DFB-Team den Grundstein für eine erfolgreiche EM 2024 legen.

EM 2024: Deutschland bereitet sich in Thüringen vor

Bevor Deutschland die EM 2024 am 14. Juni gegen Schottland eröffnet, geht es für die Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann nach Thüringen. Dort wird die deutsche Nationalmannschaft ein sechstägiges Trainingslager abhalten.

„Die EM soll nicht nur an den zehn EURO-Spielorten stattfinden, sondern in ganz Deutschland. Es wird eine Europameisterschaft für alle. Deshalb war für uns von Anfang an klar, dass wir uns auch in Deutschland auf die EM im eigenen Land vorbereiten wollen. Wir gehen mit der Nationalmannschaft ganz bewusst in den Osten Deutschlands, bevor wir unser Quartier im Süden des Landes beziehen. Wir freuen uns auf unsere Fans in Thüringen“, sagt DFB-Sportdirektor Rudi Völler.

Bundestrainer Julian Nagelsmann betont: „Wir finden im Weimarer Land perfekte Bedingungen vor, um uns auf die großartige Aufgabe Heim-EM vorzubereiten. Das Resort mit seinen hauseigenen Trainingsanlagen hat uns durch optimale Platzbedingungen und Regenerationsmöglichkeiten sowie eine insgesamt kompakte Infrastruktur überzeugt.“

Große Freude in Thüringen

In Thüringen freut man sich jetzt schon auf den Besuch der deutschen Nationalmannschaft vor der EM 2024. Der thüringische Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee sagt: „Ganz Thüringen freut sich, dass unsere Nationalmannschaft ihre EM-Vorbereitungen hier in der Region absolviert. Das ist ein toller Auftakt für die Heim-EM. Ich bin überzeugt, dass unsere Elf aus ihrem Thüringer Trainingslager ganz viel Begeisterung und Rückenwind mit in das Turnier nehmen wird.“

Die deutsche Nationalmannschaft ist allerdings nicht die einzige Nation, die nach Thüringen kommt. Die englische Nationalelf bezieht in Blankenhain während der EM 2024 ihr Quartier.