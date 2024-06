EM 2024: Kurz vor Eröffnungsspiel – Entscheidung um DFB-Team gefallen

Jetzt geht es endlich los. Die EM 2024 steht vor der Tür. Das Warten, die Vorbereitung – all das hat ein Ende, wenn König Fußball ab dem 14. Juni für vier Wochen das Land regiert. Den Auftakt machen Deutschland und Schottland.

Man darf sich sicher sein, dass während der EM 2024 leidenschaftlich über die DFB-Elf diskutiert wird. In Sachen Trikots wurde das schon vor Wochen bei der Präsentation der neuen Jerseys getan. Kurz vor dem Turnier steht nun endgültig fest, in welchen Farben Deutschland aufläuft.

EM 2024: Pinkes Trikot sorgt für Diskussion

Mit dieser Aktion bewies der DFB Weitsicht. Als der Verband gemeinsam mit Ausrüster Adidas Anfang März die neuen Trikots präsentierte, war die Reaktion einiger schon abzusehen. Nachdem bei der WM 2022 eine Regenbogen-Binde für Aufregung gesorgt hatte, waren es dieses Mal die in pink gehaltenen Trikots.

Und weil einige Nörgler wie erwartet rummeckerten, veröffentlichte man kurz danach ein vorproduziertes Konter-Video (hier mehr dazu erfahren). Seitdem spielte die Nationalmannschaft einige Länderspiele im pinken Dress. Bei der EM 2024 wird es dazu aber nicht kommen – erstmal.

Deutschland in Weiß

Wie die UEFA wenige Tage vor dem Beginn des Turniers laut „Ran“ bestätigte, wird die Mannschaft von Julian Nagelsmann alle Spiele der Vorrunde in Weiß bestreiten. Gegen Schottland (blau), Ungarn und Schweiz (beide rot) wird das pinke Leibchen nicht benötigt.

Bedeutet im Umkehrschluss, dass das pinke Trikot frühestens im Achtelfinale zum Einsatz kommen wird. Das Überstehen der Gruppe ist für den DFB das Minimal-Ziel. Die letzten Turniere haben allerdings gezeigt, dass das kein Selbstläufer ist.

EM 2024: Abschiedstournee von Adidas

Zudem ist das Turnier, egal in welchem Trikot, der Beginn der Abschiedstournee der DFB-Elf vom Adidas-Dress. Der 2026 auslaufende Vertrag wurde nicht verlängert. Damit tritt Deutschland in diesem Jahr letztmals bei einer Europameisterschaft mit Adidas-Trikots an.