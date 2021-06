EM 2021: Schweden – Slowakei: Forsberg erlöst Schweden! Slowakei muss zittern

Die Europameisterschaft 2021 wird in elf verschiedenen Ländern und elf verschiedenen Städten ausgetragen. Wir stellen Dir alle Austragungsorte vor.

Am 2. Spieltag der Gruppe E bei der EM 2021 trifft Schweden auf Slowakei. Beide Teams gehen mit viel Selbstvertrauen in das Duell.

Der Sieger des Spiels Schweden – Slowakei darf sich wahrscheinlich schon über den Achtelfinaleinzug freuen.

EM 2021: Schweden – Slowakei im Live-Ticker

Du kannst die EM 2021 nicht live verfolgen? Gar kein Problem! Hier in unserem Live-Ticker erfährst du alles zur Partie Schweden – Slowakei.

-------------------------------------------

Voraussichtliche Aufstellungen:

-------------------------------------------

Schweden – Slowakei 1:0 (0:0)

Tore: 1:0 Forsberg (77./FE)

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

Abpfiff: Das war's! Schweden schlägt die Slowakei und hat gute Chancen auf den Einzug ins Achtelfinale.

90. Min: Fünf Minuten Nachspielzeit. Geht hier noch was für die Slowakei?

82. Min: Fast das 2:0! Isak setzt sich stark durch, läuft aufs Tor zu und muss eigentlich quer legen auf Quaison. Er versucht es selbst - ohne Erfolg. Der Nachschuss wird zur Ecke abgewehrt.

77. Min: Toooor für Schweden - 1:0

Der Bann ist gebrochen! Emil Forsberg tritt an und verwandelt sicher. Dubravka ist zwar in der richtigen Ecke, aber an diesen Ball konnte er nicht dran kommen.

75. Min: Elfmeter für Schweden!

Isak steckt durch für Quaison, der spitzelt den Ball vorbei an Dubravka und wird dann vom Keeper abgeräumt

72. Min: Alexander Isak will offenbar seinen ersten Treffer erzielen. Jetzt setzt er sich schön durch, zieht vom Strafraumrand ab. Dubravka ist noch rechtzeitig unten und wehrt ab.

67. Min: Schweden drückt auf die Führung, Isak versucht es wieder per Kopf, zielt aber knapp über das Tor.

59. Min: Fast das gleiche auf der anderen Seite: Schöne Flanke in den Strafraum, Augustinsson steigt hoch, köpft und Dubravka wehrt den Ball gerade noch so zur Ecke ab.

58. Min: Die größte Chance des Spiels. Marek Hamsik schlägt einen langen Freistoß in den Strafraum, Kucka kommt frei zum Kopfball, Olsen pariert überragend. Das Tor hätte zwar nicht gezählt, weil Kucka im Abseits stand, aber dieses Highlight nehmen wir gerne mit.

50. Min: Jetzt melden sich auch die Slowaken zu Wort. Duda versucht es aus der Distanz.

47. Min: Die erste Szene macht gleich Hoffnung auf Besserung: Nach Forsbergs Ablage zieht Isak ab, sein Schuss wird aber geblockt.

46. Min: Keine Wechsel in der Halbzeit. Weiter geht's!

Halbzeit: Keine Tore zu Pause. Das war am frühen Nachmittag ein sehr dürftiger Kick. Wir können nur hoffen, dass es in Hälfte zwei besser wird.

36. Min: Die Statistik spricht für sich: 4 Schüsse, einer aufs Tor von den Schweden, ein einziger Schuss von den Slowaken. Großes Risiko wollen hier beide nicht eingehen.

20. Min: Schweden ist hier bislang das spielbestimmende Team. Bis jetzt hält das Abwehrbollwerk der Slowakei.

13. Min: Ein Freistoß von Larsson findet Lindelöf, der köpft unbedrängt über das Tor.

3. Min: Erster Abschluss von Schweden. Larsson prüft Dubravka aus der Distanz.

Anpfiff: Der Ball rollt.

14.56 Uhr: Die Hymnen erklingen, die Teams stehen bereit. In wenigen Minuten geht es los!

14.46 Uhr: Slowakei könnte bei seiner zweiten Teilnahme bei einer Europameisterschaft zum zweiten Mal ins Achtelfinale einziehen. 2016 war dort aber gegen Deutschland Schluss.

14.32 Uhr: Die Schweden setzen auf die gleiche Elf wie beim Remis gegen Spanien. Slowakei wechselt auf zwei Positionen. Hrosovsky und Koscelnik kommen für Kromada und Haraslin.

14.08 Uhr: So gehen es die beiden Teams heute an:

Schweden: Olsen - Lustig, Lindelöf, Danielson, Augustinsson - S. Larsson, Olsson, Ekdal, Forsberg - Berg, Isak

Olsen - Lustig, Lindelöf, Danielson, Augustinsson - S. Larsson, Olsson, Ekdal, Forsberg - Berg, Isak Slowakei: Dubravka - Pekarik, Satka, Skriniar, Hubocan - Kucka, Hrosovsky - Koscelnik, Mak - Hamsik, Duda

13.55 Uhr: Gespielt wird in gut einer Stunde im Stadion in St. Petersburg.

12.15 Uhr: Große Hoffnung bei den Schweden ist Ex-BVB-Star Alexander Isak. Bei Real Sociedad konnte er in dieser Saison mächtig überzeugen, erzielte in La Liga in 34 Spielen 17 Treffer.

Freitag, 07.57 Uhr: Matchday! Schönen guten Morgen und einen guten Start in den Freitag und ein vollbepacktes Fußball-Wochenende. Acht Spiele warten Freitag, Samstag und Sonntag auf den Fan. Wir begleiten alle Spiele live. Los geht es mit der Begegnung Schweden gegen die Slowakei.

Donnerstag, 22.54 Uhr: Gegen Spanien sah Schweden nicht viel Land. Die defensive Taktik brachte einen Punkt ein, der sich fast wie ein Sieg anfühlte. Gegen die Slowakei kündigte Schwedens Trainer Janne Andersson jetzt eine andere Herangehensweise an: "Wir haben einen etwas anderen taktischen Ansatz als gegen Spanien. Es wird ein anderes Spiel!"

16.20 Uhr: Kurz vor der Partie gegen die Schweden muss Trainer Stefan Tarkovic zwei Corona-Fälle bekannt geben. Erwischt hat es den slowakischen Verteidiger Denis Vavro und einen namentlich nicht benannten Betreuer. Beide Impfizierten haben sich unverzüglich in Selbstisolation begeben. Für die Aufstellung wird der Befund voraussichtlich keine Konsequenzen haben. Vavro saß beim Spiel gegen Polen nur auf der Bank.

14.10 Uhr: Schweden will seine Serie ausbauen. „Wir haben die Spieler und die Mittel dafür, um die Slowakei zu schlagen“, betont Mittelfeldspieler Albin Ekdal

12.15 Uhr: Ein Problem gibt es aber: Die Slowakei hat in ihrer Geschichte noch nie gegen die Schweden gewonnen.

-------------------------------------------

Spielinfo

Anstoß: 15 Uhr

Ort: St. Petersburg (Russland)

Schiedsrichter: Orel Grinfeld (Israel)

-------------------------------------------

11.59 Uhr: Bei der aktuellen Konstellation reicht der Slowakei ein Sieg um die Überraschung und den Einzug ins Viertelfinale perfekt zu machen.

11.01 Uhr: Ebenfalls mit einem Erfolg gehen die Schweden in dieses Spiel. Gegen den Topfavoriten Spanien erkämpften sich die Jungs aus dem Norden Europas einen Punkt.

----------------------------------

----------------------------------

10.35 Uhr: Die Slowakei reist mit breiter Brust an. Gegen die Polen konnte das Team um Superstar Marek Hamsik überraschenderweise mit 2:1 gewinnen. Alles zu diesem Spiel, kannst du hier nochmal nachlesen.

Donnerstag, 10.02 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker für die Begegnung Schweden gegen Slowakei. Wir versorgen dich hier mit allen Infos rund ums Spiel.