Doppelpass (Sport1): Expertenrunde diskutiert über Topspiel – plötzlich schaltet sich Oliver Kahn dazu

Oliver Kahn war kein Gast im Doppelpass (Sport1) am Sonntag, einen Tag nach dem Topspiel zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München.

Dennoch scheint der Bayern-Boss die Doppelpass-Sendung vom heimischen Sofa ganz genau verfolgt zu haben, denn plötzlich schaltet er sich über Twitter ein.

Doppelpass (Sport1): Kahn reagiert auf Aussagen bei Twitter

Das Topspiel zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München lieferte genügend Gesprächsstoff für zwei Doppelpass-Sendungen. Eine Szene wurde am Sonntag aber ganz genau unter die Lupe genommen: der nicht gegebene Platzverweis für Jude Bellingham (Hier mehr zu der Szene!).

Schiedsrichter Deniz Aytekin, der selbst im Doppelpass zu Gast war, sagte zu dem Tritt von Bellingham: „Wenn man diese Szene ganz isoliert betrachtet ohne Emotionen, dann ist es eine Gelbe Karte. Aber von uns Schiedsrichtern wird ja auch immer eine gewisse Empathie und ein Gefühl für die Situation erwartet.“

Bayern-Boss Oliver Kahn regte sich im Topspiel tierisch auf.

Und weiter: „Klar kommt es zum Kontakt, aber der Jude macht das ja nicht mit Absicht. Und dann bist du als Schiedsrichter geneigt zu denken: Habe ich nicht noch einen gewissen Restspielraum, den ich ausnutzen kann? Aber ich verstehe jeden Bayern-Fan, der isoliert sagt: Das ist Gelb. Aber diese Empathie als Schiedsrichter wird sonst immer von uns gefordert – vielleicht war es ein Tick zu viel Empathie.“

Kahn reagiert bei Twitter, Aytekin antwortet

Auf diese Aussage von Aytekin reagierte Oliver Kahn prompt bei Twitter und schrieb dort: „Wo war denn die Empathie von Deniz Aytekin bei der gelb-roten Karte für Kingsley Coman?“

Kingsley Coman sah kurz vor Spielende für ein taktisches Foul an Karim Adeyemi die Ampelkarte. Aytekin erklärte die Entscheidung so: „Der (Coman, d. R.) umarmt ihn und hat nur ein Ziel – und das führt zu dieser Konsequenz. Die Aktion ist so eindeutig, da bleibt dir als Schiedsrichter dann nichts mehr übrig.“