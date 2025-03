DFB-Star Marc-Andre ter Stegen kocht vor Wut – „Das sind Lügner“

Marc-Andre ter Stegen hatte erst vor wenigen Tagen seine Trennung bekannt gegeben. In den sozialen Netzwerken verkündete er, dass seine Frau Daniela und er ab sofort getrennte Wege gehen werden. In der Folge kam es zu Gerüchten, dass seine Frau ihn betrogen und sich das Paar deswegen getrennt habe.

Spekulationen, die den verletzten DFB-Keeper auf die Palme bringen. Er nahm seine Frau in Schutz, veröffentlichte am Montag (10. März) ein Statement, das sich vor allem gegen diejenigen richtet, die diese Gerüchte zuletzt in die Welt gesetzt haben.

Marc-Andre ter Stegen nach Fremdgeh-Gerüchten außer sich

Trotz Trennung stellt sich ter Stegen vor Frau Daniela! Der spanische Radiosender „Catalunya Radio“ hatte vor Kurzem berichtet, dass Daniela mit ihrem Fitnesstrainer fremdgegangen sein soll. Laut der Journalistin Juliana Canet solle das Paar daher bereits seit zwei Monaten getrennt sein.

Diese Anschuldigungen in Richtung seiner Frau wies ter Stegen nun in aller Deutlichkeit zurück! „Ich bin schockiert und enttäuscht über das schlechte Management sowie den Mangel an Führung und Kontrolle bei Catalunya Radio & Grupo 3Cat, die falsche Nachrichten verbreitet und persönliche Rechte verletzt haben“, so der Torhüter des FC Barcelona auf Instagram und „X“.

„Es gab keine Untreue von Danielas Seite. Es sind keine dritten Personen involviert. Das ist eine Tatsache. Wie bereits kommuniziert, haben Daniela und ich beschlossen, getrennte Wege zu gehen, und das in guten Umständen, wobei unsere Kommunikation auf Vertrauen basiert“, stellte ter Stegen klar.

Barca-Keeper attackiert spanische Journalisten

Doch damit nicht genug: Der Torhüter des spanischen Top-Klubs räumte nicht nur mit den Spekulationen auf, sondern schoss auch gegen die Journalisten, die für diese Gerüchte verantwortlich sind. Dabei nahm er kein Blatt vor dem Mund. „Die Journalisten Juliana Canet, Roger Carandell und Marta Montaner sind Lügner, die falsche Nachrichten verbreitet und meine Ehefrau Daniela öffentlich beleidigt sowie ihren Ruf schwer beschädigt haben“, so der 32-jährige DFB-Keeper, der sich im September 2024 die Patellasehne gerissen hatte und seither an seinem Comeback arbeitet.

„Es ist völlig inakzeptabel, dass öffentlich-rechtliche Medien, die von der Regierung geführt werden, solche falschen Anschuldigungen gegen Daniela verbreiten und sie persönlich angreifen. Der Schaden ist irreparabel“, wütete ter Stegen.