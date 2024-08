DFB trifft ungewöhnliche Entscheidung – Konsequenzen für Bayer-Fans

Am Mittwochabend (28. August) steigt das letzte Spiel der 1. Runde des DFB-Pokals. Meister und Pokal-Sieger Bayer Leverkusen ist zu Gast bei Regionalligist Carl Zeiss Jena. Zur Verwunderung vieler Fans findet das Spiel aber zu einer ungewöhnlichen Uhrzeit statt.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat entschieden, dass das Pokal-Spiel schon um 18 Uhr stattfinden wird. Der Grund dafür ist eine Parallelveranstaltung. In Paris werden am Mittwoch die Paralympics offiziell eröffnet. Für die Bayer-Fans ist das nicht optimal.

DFB-Pokal heute schon um 18 Uhr

Während der VfB Stuttgart sein DFB-Pokal-Match gegen Preußen Münster am Dienstagabend noch zur gewohnten Uhrzeit um 20.45 Uhr austrug, muss Supercup-Sieger Bayer Leverkusen heute schon ein paar Stunden früher ran. Um 18 Uhr wird die Partie in Jena von Schiedsrichter Tobias Welz angepfiffen.

Grund dafür ist die bevorstehende Eröffnungsfeier der Paralympics. Die Paralympischen Sommerspiele werden am Mittwochabend in Paris auf dem legendären Place de la Concorde eröffnet. Das ZDF überträgt die Eröffnungsfeier live.

„Ungeteilte Aufmerksamkeit und Wertschätzung gilt den paralympischen Athleten“

Holger Blask, Vorsitzender der Geschäftsführung der DFB GmbH, erklärt die Entscheidung wie folgt: „Die Liveübertragung der Eröffnungsfeier der Paralympischen Spiele in Paris leistet einen wichtigen Beitrag zum Gelingen von Inklusion in Deutschland. Der DFB ist ein Verband für alle Menschen, und daher ist es uns wichtig, dass die ungeteilte Aufmerksamkeit und Wertschätzung an diesem Abend den paralympischen Athleten gilt.“

Bei Stefan Kiefer, dem Generalsekretär des Deutschen Behindertensportverbands, kommt diese Entscheidung sehr gut an: „Für den Para Sport ist es von größter Bedeutung, dass möglichst vielen Menschen die Faszination Paralympics vermittelt wird. Es ist unsere feste Überzeugung, dass Sportereignisse dieser Größenordnung ein Zeichen setzen für den gesellschaftlichen Zusammenhalt in unserem Land und weltweit. Ich bin sehr dankbar und freue mich über das gute ‚Miteinander‘ im deutschen Sport.“

Keine fanfreundliche Ansetzung

Das ZDF beginnt um 17.40 Uhr mit der Übertragung des DFB-Pokal-Spiels. Ab 20 Uhr soll es dann mit den Paralympics weitergehen. Sollte es in die Verlängerung und ein Elfmeterschießen gehen, würden sich die Übertragungen überschneiden. Wie das ZDF in diesem Fall reagiert, ist noch unklar.

Nicht so optimal ist die frühere Spielansetzung für die Anhänger von Bayer Leverkusen. Sie müssen nun an einem Wochentag über 400 Kilometer in den Osten fahren. Es gibt durchaus fanfreundlichere Ansetzungen.