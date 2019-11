DFB-Pokal Auslosung: Borussia Dortmund, Schalke und Bayern treffen auf...

Dortmund. Am Sonntagabend steigt die DFB-Pokal Auslosung fürs Achtelfinale.

Im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund wird in der DFB-Pokal Auslosung entschieden, welche Mannschaften im Achtelfinale aufeinandertreffen.

DFB-Pokal Auslosung im Live-Ticker

Lostöpfe und Setzlisten gibt es im Achtelfinale des DFB-Pokal nicht mehr. Hier kann jeder auf jeden treffen.

Weiterhin gilt aber: Vereine, die unterhalb der zweiten Liga spielen, genießen in jedem Fall Heimrecht.

Alle Infos zur DFB-Pokal Auslosung im Live-Ticker!

Diese Teams stehen im Achtelfinale des DFB-Pokal

1. FC Saarbrücken

VfB Stuttgart

Union Berlin

1899 Hoffenheim

FC Bayern

Schalke 04

Karlsruher SC

Bayer Leverkusen

Werder Bremen

RB Leipzig

1. FC Kaiserslautern

SC Verl

Borussia Dortmund

Eintracht Frankfurt

Fortuna Düsseldorf

Hertha BSC

Das sind die Paarungen im Achtelfinale:

E. Frankfurt - RB Leipzig

Leverkusen - Stuttgart

FC Bayern - Hoffenheim

Schalke - Hertha BSC

Saarbrücken - Karlsruhe

Bremen - Dortmund

Düsseldorf - K'lautern

SC Verl - U. Berlin

18.18 Uhr: Das Achtelfinale findet am 4./5. Februar statt. Die genauen Ansetzungen werden in den kommenden Tagen bekanntgegeben.

18.15 Uhr: Und somit ist die Auslosung auch schon beendet. Wir freuen uns auf einige packende Duelle im Achtelfinale.

18.14 Uhr: Der BVB muss zu Werder Bremen reisen.

18.12 Uhr: Schalke muss gegen Hertha BSC ran.

18.11 Uhr: Die Bayern treffen auf Hoffenheim.

18.08 Uhr: Es geht los! Die erste ausgeloste Partie hat es sofort in sich. Frankfurt empfängt Leipzig.

18.03 Uhr: Die beiden Losfeen Turid Knaak (Nationalspielerin) und Andreas Köpke tragen den DFB-Pokal auf die Bühne. Der Chef-Notar gibt grünes Licht. Dann kann's ja losgehen.

18.00 Uhr: ARD-Moderator Matthias Opdenhövel begrüßt die Fußballfans im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund. Auf geht's!

17.58 Uhr: In wenigen Minuten geht's los. Ganz Fußball-Deutschland blickt nach Dortmund.

17.50 Uhr: Im Achtelfinale sind einige packende Derbys möglich: Dortmund gegen Schalke, Union Berlin gegen Hertha, Stuttgart gegen Karlsruhe, Frankfurt gegen Lautern. Wir sind gespannt, was die Losfee uns beschert.

17.39 Uhr: Mit dem SC Verl und dem 1. FC Saarbrücken sind noch zwei Viertligisten im Rennen. Der 1. FC Kaiserslautern und der Karlsruher SC sind die beiden letzten Vertreter der 3. Liga. Diese vier Teams werden im Achtelfinale definitiv Heimrecht genießen.

17.27 Uhr: Um 18 Uhr geht's los in Dortmund. Auf wen trifft der BVB? Gegen wen muss Schalke ran? Wer trifft auf die Bayern? Gleich wissen wir mehr.

17.15 Uhr: Guten Abend und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zur Auslosung des DFB-Pokal-Achtelfinals. Hier halten wir dich über die Auslosung auf dem Laufenden.

DFB-Pokal: Das waren die Spiele der 2. Runde

Hamburger SV – VfB Stuttgart 1:2 n.V.

1. FC Saarbrücken – 1. FC Köln 3:2

SC Freiburg – 1. FC Union Berlin 1:3

MSV Duisburg – 1899 Hoffenheim 0:2

VfL Bochum – FC Bayern München 1:2

Arminia Bielefeld – FC Schalke 04 2:3

SV Darmstadt 98 – Karlsruher SC 0:1

Bayer Leverkusen – SC Paderborn 1:0

VfL Wolfsburg – RB Leipzig 1:6

Werder Bremen – 1. FC Heidenheim 4:1

SC Verl – Holstein Kiel 9:8 n.E.

1. FC Kaiserslautern – 1. FC Nürnberg 8:7 n.E.

FC St. Pauli – Eintracht Frankfurt 1:2

Hertha BSC – Dynamo Dresden 5:4 n.E.

Fortuna Düsseldorf – Erzgebirge Aue 2:1

Borussia Dortmund – Borussia Mönchengladbach 2:1

DFB-Pokal im Free-TV

Der Pay-TV-Sender Sky zeigt alle Spiele des DFB-Pokals – einzeln und in der Konferenz. Die ARD zeigt in den beiden ersten Runden jeweils ein Spiel live. Im Achtel-, Viertel- und Halbfinale überträgt die ARD je zwei Partien live. Von der ersten Runde bis zum Viertelfinale ist zudem jeweils ein Spiel bei Sport1 zu sehen.

In der 2. Runde zeigt Sport1 am Dienstagabend um 20 Uhr das Spiel zwischen dem VfL Bochum und dem FC Bayern München live. Die ARD überträgt am Mittwochabend um 20.45 Uhr die Partie zwischen Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach.

Die weiteren Termine im DFB-Pokal

Achtelfinale: 4./5. Februar 2020

Viertelfinale: 3./4. März 2020

Halbfinale: 21./22. April 2020

Finale in Berlin: 23. Mai 2020

