DFB-Pokal-Auslosung im Live-Ticker: Halbfinal-Hammer? ++ Wen bekommt Pokalschreck Bielefeld?

Es ist Halbfinal-Zeit im DFB-Pokal! Mit dem VfB Stuttgart, Bayer Leverkusen, RB Leipzig sowie Favoritenschreck Arminia Bielefeld dürfen gleich vier Teams auf den Einzug ins Finale hoffen. Nur noch ein Sieg trennt die Klubs vom Berliner Olympiastadion.

Die Ausgangslage dürfte dabei klar sein: Alle drei Bundesligisten dürften auf das Losglück Bielefeld hoffen. Doch die Arminia bewies zuletzt gegen Werder Bremen, Union Berlin, SC Freiburg und Hannover 96, dass ihr die „Underdog“-Rolle liegt. Alle Augen dürften nun auf die DFB-Pokal-Auslosung am Sonntagabend (2. März) gerichtet sein!

DFB-Pokal-Auslosung im Live-Ticker: Schlägt Bielefeld erneut zu?

Welche Paarungen wird uns die DFB-Pokal-Auslosung bescheren? Wer muss gegen Titelverteidiger Leverkusen ran? Das erfährst Du in unserem Live-Ticker. Alle Informationen und neuesten Entwicklungen gibt es hier.

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

DFB-Pokal-Auslosung Halbfinale:

Bayer Leverkusen

RB Leipzig

VfB Stuttgart

Arminia Bielefeld

16.19 Uhr: Ein großer Name ist jedoch noch in der Verlosung: Bayer Leverkusen. Der Vorjahressieger ist wohl das „Team-to-beat“, wenn darum geht, den DFB-Pokal in die Höhe zu strecken.

16.13 Uhr: In den vergangenen Runden musste sich bereits der ein oder andere Favorit aus dem Pokal-Rennen verabschieden. Sowohl Borussia Dortmund als auch der FC Bayern München sind nicht mehr mit von der Partie. Wittert man in Stuttgart oder Leipzig nun die große Chance?

16.00 Uhr: Hallo und herzlich Willkommen zum Live-Ticker für die Halbfinal-Auslosung des DFB-Pokals. Der Weg bis nach Berlin ist nicht mehr weit. Die vier verbliebenen Mannschaften dürften auf ihr persönliches Losglück hoffen.