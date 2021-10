DFB-Pokal-Auslosung im Live-Ticker: BVB muss bei St. Pauli ran

Borussia Dortmund ist einer der erfolgreichsten Fußball-Vereine Deutschlands. In der ewigen Tabelle der Bundesliga belegt der BVB Platz zwei. Wir zeigen euch in diesem Video die größten Erfolge der Dortmunder Vereins-Geschichte.

Am Sonntagabend steht die DFB-Pokal-Auslosung fürs Achtelfinale an. Wer trifft in der 3. Runde auf wen?

Eines steht schon jetzt fest: Der deutsche Branchenprimus wird überraschenderweise nicht an der DFB-Pokal-Auslosung fürs Achtelfinale teilnehmen. Nach dem sensationellen 0:5 in Gladbach sind die Bayern nicht mehr im Wettbewerb.

DFB-Pokal-Auslosung im Live-Ticker

Um 18.30 Uhr beginnt die DFB-Pokal-Auslosung. Wir halten dich hier im Live-Ticker auf dem Laufenden.

------------------

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

------------------

Das DFB-Pokal-Achtelfinale:

Hoffenheim - Freiburg

St. Pauli - Dortmund

1860 München - Karlsruhe

Hannover - Gladbach

Hertha BSC - U. Berlin

Köln - HSV

RB Leipzig - Rostock

Bochum - Mainz

------------------

18.30 Uhr: Es geht los. Moderatorin Jessy Wellmer begrüßt die Fußballfans. Gleich wissen wir, wer im Achtelfinale auf wen trifft.

18.02 Uhr: Zum zweiten Mal in Folge sehen wir eine Achtelfinal-Auslosung ohne Teilnahme des FC Bayern. In den elf Saisons davor hatten die Münchner immer mindestens das Halbfinale erreicht.

15.30 Uhr: Drei Stunden müssen wir uns noch gedulden. Bayern-Schreck Gladbach wird die Auslosung ebenfalls im Live-Ticker verfolgen müssen. Die Fohlen-Elf ist schließlich um 17.30 Uhr zu Gast beim VfL Bochum.

Sonntag, 31. Oktober, 10.04 Uhr: Heute Abend ist es endlich so weit. Dann steigt die Auslosung des DFB-Pokal-Achtelfinals. Auf wen trifft Titelverteidiger Borussia Dortmund? Gegen wen muss Bayern-Schreck Borussia Mönchengladbach ran?

20.07 Uhr: Losfee ist Peter Zimmermann, Vorsitzender der SG Ahrtal. Er wurde exemplarisch als Vertreter für alle von der Flutkatastrophe betroffenen Vereine eingeladen, wie die ARD-Sportschau mitteilt.

17.53 Uhr: Die Achtelfinal-Partien steigen am 18. und 19. Januar. Mit dem Viertelfinale geht es dann am 1./2. März weiter. Die Halbfinals finden am 19. und 20. April statt. Das Finale in Berlin folgt am 21. Mai.

Samstag, 30. Oktober, 15.21 Uhr: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zur Auslosung des DFB-Pokal-Achtelfinals. Hier versorgen wir dich mit allen Infos rund um die Auslosung.