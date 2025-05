DFB: Verletzungsschock! Offensiv-Star muss vorzeitig abreisen

Nach der Bundesliga-Saison ist vor der Nations League! Am Mittwoch (04. Juni) kämpft die deutsche Nationalmannschaft in der Münchener Allianz-Arena gegen Portugal um den Einzug ins Final-Four-Finale. Die DFB-Elf möchte vor heimischen Publikum das Endspiel klarmachen.

Doch vor dem Halbfinale gibt es bittere Nachrichten für das DFB-Team! Ein Offensiv-Star hat sich zu Beginn der Vorbereitung auf das Duell gegen Portugal verletzte und wird nicht rechtzeitig fit.

DFB: Amiri reist angeschlagen ab

Ist das bitter! Erst im Viertelfinal-Hinspiel der Nations League gegen Italien (2:1) hat Nadiem Amiri sein Comeback für die deutsche Nationalmannschaft gefeiert. Zuvor spielte der Profi des 1. FSV Mainz o5 im November 2020 zuletzt für die deutsche Nationalmannschaft.

Doch auf seine nächsten Einsätze im DFB-Dress wird er ein wenig warten müssen. Amiri musste schon nach zwei Tagen in Herzogenaurach wieder abreisen. Adduktorenprobleme sollen einen Einsatz unmöglich machen.

++ Julian Nagelsmann schaut genau hin: Mega-Talent trifft Entscheidung ++

Laut DFB wird Bundestrainer Julian Nagelsmann allerdings keinen Ersatz nachnominieren. Der DFB-Coach sieht die Offensive trotz des Amiri-Ausfalls gut aufgestellt.

Entwarnung bei Burkardt

Entwarnung konnte der DFB dagegen bei Amiris Teamkollegen Jonathan Burkardt vermelden. Der Angreifer hatte sich am Freitag (30. Mai) bei der ersten Einheit leicht am Zeh verletzt, konnte am Samstag (31. Mai) aber schon wieder mitwirken. Einem Einsatz dürfte also nichts im Wege stehen.

Weitere News:

Ein Mainz-Profi fällt aus, der andere wird wohl rechtzeitig fit. Den Start in das Final-Four-Turnier hatte sich Nagelsmann wohl dennoch anders vorgestellt. Sollte die Nationalmannschaft gegen Portugal siegen, würden im Finale Frankreich oder Spanien warten.