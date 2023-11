DFB: Nach Blamage in Österreich – Nationalmannschaft droht direkt der nächste Horror

2:3 gegen die Türkei, 0:2 gegen Österreich – die deutsche Nationalmannschaft hat ein halbes Jahr vor der Europameisterschaft im eigenen Land den nächsten Tiefpunkt erreicht. Die Sorgen könnten beim DFB kaum größer sein, doch jetzt droht direkt der nächste Nackenschlag.

Am 2. Dezember steht die Auslosung der Europameisterschaft an. In der Hamburger Elbphilharmonie werden die Lose gezogen – und inzwischen ist auch klar: Deutschland droht eine Horror-Gruppe.

DFB droht Horror-Gruppe

Als Gastgeber ist Deutschland bei der Europameisterschaft 2024 gesetzt – zum Glück werden manche nach den schwachen Auftritten sagen. Damit ist die deutsche Nationalmannschaft in Topf eins mit den Top-Nationen Portugal, Frankreich, Spanien, Belgien und England. Diesen Teams geht man damit schon mal aus dem Weg.

Trotzdem droht eine Horror-Gruppe, denn einige andere Top-Nationen sind breit auf die Töpfe zwei bis vier verteilt. In Topf zwei warten neben Dänemark unter anderem die Türkei und Österreich – und gegen die beiden hat die DFB-Elf bekanntlich gerade erst verloren.

Die Lostöpfe bei der EM 2024

Topf 1: Deutschland, Portugal, Frankreich, Spanien, Belgien, England

Topf 2: Österreich, Ungarn, Dänemark, Albanien, Rumänien, Türkei

Topf 3: Niederlande, Schottland, Slowenien, Slowakei, Tschechien, Kroatien

Topf 4: Italien, Serbien, Schweiz, drei Play-off-Gewinner

In Topf drei sind Kracher wie die Niederlande oder Kroatien dabei. Und Topf vier ist beispielweise mit Italien und der Schweiz besetzt. Deutschland droht also eine vermeintliche Horror-Gruppe. Zum Beispiel mit Dänemark, Niederlande und Italien. Aber: Es sind auch vermeintlich leichte Gruppen möglich. Beispielsweise mit Albanien, Slowenien und dem Playoff-Gewinner von Nations League Liga C (Georgien, Luxemburg, Griechenland oder Kasachstan).

Playoffs erst Ende März

21 Teilnehmer für die EM 2024 stehen bereits fest. Drei Plätze werden noch über die Playoffs ausgespielt. In der Nations League Liga C sind es Georgien, Luxemburg, Griechenland und Kasachstan, In der Nations League Liga B sind Israel und Bosnien-Herzegownina dabei plus zwei Teams aus Ukraine, Island und Finnland. Eines der Teams muss in Liga gegen Wales ran und spielt dann gegen den Sieger aus der Begegnung Polen gegen Estland. Die Playoffs finden allerdings erst Ende März statt.