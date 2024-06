Deutschland – Griechenland: Entscheidung gefallen! Nagelsmann sorgt vor EM-Generalprobe für Klarheit

Der EM-Countdown läuft, noch sieben Tage bis zum Eröffnungsspiel gegen Schottland (Freitag, 14. Juni, 21 Uhr). Für Julian Nagelsmann und sein Team steht mit dem Spiel Deutschland – Griechenland (7. Juni) der letzte Test vor der EM 2024 an.

Mit Blick auf das Personal gibt es nicht allzu viele Fragezeichen im DFB-Team. Vor dem Test Deutschland – Griechenland verriet Nagelsmann seine Gedanken zu der wohl letzten offenen Position in der Startelf: die des zentralen Stürmers.

Deutschland – Griechenland: Havertz ist Nagelsmanns Stürmer Nummer eins

Mit Kai Havertz, Niclas Füllkrug, Deniz Undav und Maximilian Beier hätte Nagelsmann gleich vier starke Stürmer, die allesamt unterschiedliche Profile für diese Position mitbringen. Daher hat Nagelsmann die Qual der Wahl. Wie er vor dem letzten Test gegen die Griechen nun verriet, hat er sich jedoch schon auf einen Akteur festgelegt.

Laut „Sky“ wird Havertz bei der EM vorerst in der Startelf stehen, Füllkrug und Co. werden also erstmal auf der Bank Platz nehmen. „Beide kennen ihre Rolle“, sagt Nagelsmann. „Die Gespräche haben stattgefunden. Wenn Kai performed, hat er die Nase vorn“, so der Bundestrainer.

Wie „Sky“ berichtet, soll Nagelsmann besonders gefallen, dass Füllkrug als Joker viel Energie reinbringen und das Spiel eher drehen kann als Havertz. Daher würde Havertz zunächst von Beginn an ran dürfen.

Neben der Rolle des Startelf-Stürmers war auch noch offen, wer letztlich noch aus dem Kader fliegen wird. Nagelsmann hatte bei seinem vorläufigen Kader 27 Spieler nominiert, darf jedoch nur 26 Akteure mit zum Turnier nehmen. Doch wer muss weichen? Robin Koch, David Raum, Maximilian Beier, Aleksandar Pavlović und Chris Führich sind laut mehreren Medienberichten die Wackelkandidaten.

Weitere News:

Laut „Sky“ sei die Entscheidung bereits gefallen. „Wenn nichts mehr passiert“, wie Nagelsmann betonte. Der Bundestrainer werde nach dem Testspiel Deutschland – Griechenland abschließend mit den jeweiligen Spielern sprechen. Bis Freitagnacht muss der EM-Kader endgültig gemeldet werden.