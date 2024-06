Deutschland – Griechenland: Generalprobe für DFB-Team – doch alle achten nur DARAUF

Der EM-Auftakt rückt immer näher! Bis zum Turnierstart sind es nur noch wenige Tage und für das DFB-Team steht die Generalprobe an. Am Freitag (7. Juli, 20.45 Uhr) treffen Deutschland und Griechenland in Mönchengladbach aufeinander. Es ist das letzte Testspiel vor der Europameisterschaft für die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann.

Doch die Generalprobe wird plötzlich zur Nebensache. Bei Deutschland gegen Griechenland könnte sich nämlich entscheiden, welcher Spieler nicht mit bei der Europameisterschaft dabei sein wird.

Deutschland – Griechenland: Generalprobe für DFB-Team

Gegen die Ukraine war es ein torloses Unentschieden. Gegen Griechenland soll es für Deutschland wieder erfolgreicher werden, ehe am 14. Juni der Auftakt der Europameisterschaft gegen Schottland erfolgt. Doch steht noch eine sehr unangenehme Entscheidung an.

Bundestrainer Julian Nagelsmann muss seinen Kader auf die EM-Größe von 26 Spielern reduzieren. Im Moment hat er noch 27 Akteure plus die beiden U21-Spieler Rocco Reitz und Brajan Gruda, die allerdings nicht dabei sein werden, in seiner Trainingsgruppe.

Für einen Spieler wird der EM-Traum platzen. Über den finalen Kader, der bis zum 7. Juni um Mitternacht bei der UEFA eingereicht werden muss, gibt es reichlich Spekulationen.

Alle achten nur auf Nagelsmann-Entscheidung

Bei Deutschland – Griechenland werden die Fans daher ganz genau hinschauen, welchen Spieler es treffen könnte. Zu den möglichen Wackelkandidaten gehören Robin Koch, Maximilian Beier, David Raum, Chris Führich und Aleksandar Pavlovic. Die restlichen DFB-Stars haben ihre Teilnahme an der Europameisterschaft sicher. Das gilt auch für die vier Torhüter, die Nagelsmann berufen hat.

Noch ist unklar, wann Nagelsmann seine Entscheidung verkünden wird. Viele rechnen damit, dass der Bundestrainer den Wackelkandidaten noch eine letzte Chance bei der Generalprobe geben wird, um sich noch ein Bild von ihnen machen zu können. Andere glauben, dass die Entscheidung bereits gefallen sei. Spätestens nach Freitag-Mitternacht wissen wir dann mehr.