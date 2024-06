Deutschland – Ungarn: Irre Wende um DFB-Star – jetzt feiert ihn ganz Deutschland

Die DFB-Elf überzeugte auch im zweiten Spiel gegen Ungarn (2:0) und bestätigte die gute Leistung aus dem Schottland-Spiel (5:1). Das galt auch für DFB-Kapitän Ilkay Gündogan, der sowohl gegen die Schotten als auch gegen die Ungarn vorweg ging und seine Mannschaft zum Sieg führte.

Vor Beginn der EM 2024 hagelte es heftige Kritik für Gündogan. Nicht wenige Fans forderten, dass Bundestrainer Julian Nagelsmann ihn sogar aus der Startformation nimmt. Nach zwei Spielen dürfte er die Kritiker nun jedoch komplett verstummt haben. Dazu ist er nach Deutschland – Ungarn schon jetzt der Held der deutschen Fans.

Deutschland – Ungarn: Gündogan dreht nach Kritik mächtig auf

Gündogan musste sich in den vergangenen Wochen und Monaten so viel Kritik anhören wie kaum ein anderer DFB-Akteur. Der große Kritikpunkt vieler Fans: Bei seinen Klubs spielt er herausragend, im DFB-Dress wirkt er wie ein Fremdkörper. Doch spätestens nach dem Spiel gegen die Ungarn dürften die kritischen Stimmen nun verfallen.

Der Mittelfeld-Stratege war von Beginn als sehr präsent, kontrollierte nicht nur die eigene Offensive, sondern nahezu das gesamte Spiel. Er zeigte sich von seiner besten Seite, war pass- und zweikampfstark und ging als Kapitän voran. Er lieferte mit einem starken Einsatz die Vorlage für das 1:0 von Jamal Musiala.

++ Deutschland – Ungarn: Provokantes Plakat! Ungarische Fans mit deutlicher Ansage an Deutschland ++

Dazu krönte er seine Leistung in der 67. Minute selbst. Nach einer flachen Hereingabe von Maximilian Mittelstädt schob der 33-Jährige locker ein und sorgte damit für die Vorentscheidung. Mit vier Torbeteiligungen sammelte er in diesen beiden Spielen bisher den Top-Wert aller Nationen. Und mit seiner Leistung und seinem Tor ließ er nicht nur seinen Trainer an der Seitenlinie ausflippen.

DFB-Fans mit Lobeshymnen für Gündogan

Mit seinen Leistungen gegen Schottland und Ungarn hat sich der DFB-Kapitän tief in die Herzen der Fans gespielt. In den sozialen Netzwerken wurde er richtig abgefeiert. „Unfassbar, wie gut er bei dieser EM spielt, ein wahrer Kapitän“, schreibt ein Fan auf „X“. Mit dieser Meinung stand der User nicht alleine dar.

Weitere News:

„Gegen Schottland war er schon enorm gut, heute toppt er diese Leistung nochmal. Herausragend, was er da spielt. Der beste Gündogan, den wir im DFB-Trikot gesehen haben“, so ein anderer.

Gündogan bekommt – zu Recht – viel Lob. Nach dem Spiel bekam Gündogan zudem die „Spieler des Spiels“-Trophäe überreicht. Eine weitere Bestätigung seiner starken Leistung. Mit der Entscheidung, seinem Kapitän zu vertrauen, lag Nagelsmann goldrichtig.