ARD: DFB-Team besiegt Ungarn – und enttäuscht dennoch Millionen Deutsche

Zweites Spiel, zweiter Sieg! Nach dem fulminanten 5:1 gegen Schottland gab es bei Deutschland – Ungarn den nächsten Erfolg bei der Heim-EM. Alle deutschen Fußballfans in der Republik jubelten bei der ARD-Übertragung mit der DFB-Elf. Doch Millionen andere schauten in die Röhre.

Wer mit Fußball nichts am Hut hat, dürfte sich nach dem Spiel gewundert oder gar geärgert haben. Die Tagesschau, die wohl größte Institution im deutschen Fernsehen, fiel in der ARD der Nachberichterstattung von Deutschland – Ungarn zum Opfer.

Deutschland – Ungarn: ARD verschiebt Tagesschau

Punkt 20 Uhr – für Millionen Deutsche bedeutet das Tag für Tag: Fernseher an, die Tagesschau kommt in der ARD. Keine Sendung im deutschen TV wird so oft geschaut wie diese Nachrichtensendung. Nicht von ungefähr fängt die Abendunterhaltung auf nahezu allen Sendern erst an, wenn die Tagesschau vorbei ist.

Doch am Mittwoch war alles anders. Wer wie jeden Tag um Acht das „Erste“ einschaltete, bekam keine Nachrichten zu sehen. Stattdessen lächelten Alexander Bommes und Bastian Schweinsteiger in die Kamera. „Besondere Umstände erfordern besondere Maßnahmen“, rechtfertige der ARD-Moderator aus dem Stuttgarter Stadion: Die Tagesschau kommt heute später.

Gerade erst war Deutschland – Ungarn abgepfiffen worden. Wie üblich folgt auf so eine Partie eine ausführliche Nachberichterstattung samt Stimmen und Analysen. Bei der EM 2024, immerhin ein Turnier im eigenen Land, zog die ARD das auch ihrem Quotenhit Nummer 1 vor. Millionen TV-Zuschauer, zu deren Alltags-Routine die Nachrichten um 20 Uhr gehören, schauten in die Röhre.

Mit 20 Minuten Verspätung meldete sich dann aber Constantin Schreiber mit der Tagesschau. So kamen am Ende bei der ARD doch noch alle auf ihre Kosten – auch die Fußball-Gegner.