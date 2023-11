Deutschland – Türkei: VAR-Ärger! Fans auf 180 – „Macht mich nicht nur in der Bundesliga wahnsinnig“

Es ist nur ein Länderspiel und dennoch ging es um sehr viel. Die Partie Deutschland – Türkei wurde mit viel Spannung erwartet und sie bot auch viel Diskussionsstoff.

Im heimischen Olympiastadion gab es für Deutschland eine knappe Niederlage gegen die Türkei. Vor allem eine Szene sorgt für mächtig Ärger.

Deutschland – Türkei: Szene sorgt für mächtig Ärger!

Rund 70.000 Zuschauer in Berlin durften sich über ein ereignisreiches Spiel freuen. Schon nach fünf Minuten sorgte Kai Havertz für die frühe 1:0-Führung für Deutschland. Die Türkei wurde im Laufe der ersten Halbzeit immer stärker und drehte die Partie tatsächlich noch vor der Halbzeit. Ferdi Kadioglu (38.) und Kenan Yildiz (45+2.) waren die türkischen Torschützen einer unterhaltsamen ersten Hälfte.

Nach dem Seitenwechsel ging es unterhaltsam weiter. Niclas Füllkrug konnte nach Wiederanpfiff zum 2:2 (49.) treffen. Danach gab es Chancen auf beiden Seiten. In der Mitte der zweiten Hälfte kam es anschließend zur strittigen Szene.

Nach einem langen Freistoß will Bardakci im Strafraum volley querlegen. Die Kugel wird von Havertz mit der Hand geblockt. Die Türken fordern vehement Elfmeter, doch der Schiedsrichter lässt zunächst weiterlaufen. Währenddessen liefen Wiederholungen der Szene und der VAR meldete sich anschließend.

„Das ist ein Witz“

Zu sehen war, wie die Kugel an die Hand von Havertz leicht am hinten gestreckten Arm prallt. Schiedsrichter Bartosz Frankowski aus Polen schaute sich die Szene selbst an und entschied anschließend auf Elfmeter für die Türkei – zum Unverständnis der Deutschland-Fans, die im Stadion und in den sozialen Medien wüteten.

„Das ist doch niemals ein Elfmeter. Der VAR ist einfach Müll“, „Was? Das ist doch ein Witz“ und „Nicht nur in der Bundesliga macht mich der VAR wahnsinnig, jetzt muss ich das auch noch bei den Länderspielen erleben“, heißt es von den deutschen Anhängern.

Die ganze Aufregung brachte nichts. Yusuf Sari von Adana Demirspor trat an, traf mit viel Glück zum 3:2 für die türkische Nationalmannschaft, weil Torhüter Kevin Trapp noch am Ball dran war, den Gegentreffer aber nicht mehr verhindern konnte. Am Ende blieb es bei der Niederlage. Für Julian Nagelsmann ist es im dritten Spiel die erste Pleite gewesen. Weiter geht es für das DFB-Team am Dienstag (21. November, 20.45 Uhr) in Wien gegen Österreich.