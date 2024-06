Deutschland – Schottland: Fans schon vor EM-Auftakt bedient – „Ist das peinlich“

Endlich geht sie los! Der Startschuss für die Europameisterschaft 2024 ist gefallen. Den Anfang macht natürlich der Gastgeber Deutschland gegen Schottland in der Gruppe A.

Noch vor dem Anpfiff der Partie Deutschland – Schottland gab es aber die traditionelle Eröffnungsfeier der Europameisterschaft. Bei den Fans ist sie stets unbeliebt, da sie am liebsten direkt den Anstoß erleben wollen. Und so war es auch dieses Mal der Fall gewesen.

Deutschland – Schottland: Eröffnungsfeier lässt Fans toben

Ein großes Turnier der UEFA oder der FIFA ohne Eröffnungsfeier? Undenkbar. So gab es auch vor Deutschland – Schottland eine Zeremonie. Zehn Minuten waren dafür geplant, ehe die Spieler auf den Platz gekommen sind.

Auch spannend: Deutschland – Schottland: Eröffnungsspiel hier im Live-Ticker

Dabei wurde ein 18 Meter großer EM-Pokal von zehn professionellen Tänzern und neun Akrobaten in die Allianz-Arena in München getragen. Um den Pokal haben noch rund 250 Freiwillige die Flaggen aller Teilnehmerländer ins Stadion getragen.

Noch ohne Trikot für die EM? Hier gibt’s die Highlights im Preisvergleich!

Anschließend gab es auch eine Choreografie im gesamten Stadion inklusive Feuerwerkskörper, Rauchtöpfe und weitere pyrotechnische Gegenstände. Doch auch all das konnte die Fans nicht begeistern, die ein deutliches Urteil zur Eröffnungszeremonie haben.

„Einfach nur peinlich“

In den sozialen Netzwerken zeigen sich die Zuschauer noch vor dem Anstoß des Eröffnungsspiels zwischen Deutschland und Schottland nicht begeistert. „Diese Eröffnungsfeier war einfach nur peinlich. Bitte lasst doch so was sein“, „Das war die schlechteste Eröffnungsfeier, die ich bisher gesehen habe, glaube ich“ und „Wer auch immer für diese öde Eröffnungsfeier verantwortlich war, hat seinen Job ganz und gar nicht gut gemacht“, heißt es unter anderem von einigen Fans.

Wie so häufig also sind die Fußball-Fans von der Zeremonie eines Großturniers nicht begeistert. Doch zur Freude der Zuschauer dauerte diese nicht sehr lang und endete auch schon nach nicht einmal zehn Minuten wieder.

Mehr Nachrichten für dich:

Davon bekamen die Spieler der beiden Mannschaften natürlich nichts mit. Der Fokus lag dabei mehr auf die anstehende Begegnung. Die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann will einen optimalen Start in die Europameisterschaft.

Die mit dem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind Affiliate-Links. Die Produkte werden nach dem besten Wissen unserer Autoren recherchiert und teilweise auch aus persönlicher Erfahrung empfohlen. Wenn Du auf so einen Affiliate-Link klickst und darüber etwas kaufst, erhält unsere Redaktion eine kleine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für Dich als Nutzer verändert sich der Preis nicht, es entstehen hierdurch keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, Dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenlos anbieten zu können.

Dieser Artikel enthält Affiliate Links ▼ Weniger anzeigen ▲

(function($){ $(‚.hide-affiliate‘).hide(); $(‚.collapse-affiliate-text‘).hide(); $(‚button.show-affiliate‘).on(‚click‘, function(){ $(‚.show-affiliate‘).hide(); $(‚.collapse-affiliate-text‘).slideDown(500); $(‚.hide-affiliate‘).show(); }); $(‚button.hide-affiliate‘).on(‚click‘, function(){ $(‚.show-affiliate‘).show(); $(‚.collapse-affiliate-text‘).slideUp(500); $(‚.hide-affiliate‘).hide(); }); }(jQuery));