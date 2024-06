Deutschland – Schottland: BVB-Beben vor Eröffnungsspiel – mit Auswirkungen auf DFB-Elf?

Einen Tag vor dem EM-Eröffnungsspiel zwischen Deutschland und Schottland hat ein Trainer-Beben in der Bundesliga für mächtig Wirbel gesorgt. Edin Terzic ist als Trainer von Borussia Dortmund zurückgetreten.

Drei Stars der deutschen Nationalmannschaft wird diese Nachricht am Donnerstag (13. Juni), einen Tag vor dem Eröffnungsspiel der Europameisterschaft 2024 zwischen Deutschland und Schottland, kalt erwischt haben. Es trifft vor allem die BVB-Stars Niclas Füllkrug, Nico Schlotterbeck und Emre Can.

Deutschland – Schottland: Terzic-Aus beschäftigt BVB-Spieler

Völlig überraschend erklärte Edin Terzic am Donnerstagmittag um 13 Uhr seinen Rücktritt. Er wolle Platz machen und habe das Gefühl, dass „der anstehende Neustart von einem neuen Mann an der Seitenlinie begleitet werden sollte.“

Auch die BVB-Stars bei der Nationalmannschaft dürfte diese Nachricht durchaus überrascht haben. Eigentlich sollte der volle Fokus auf der Vorbereitung für das Eröffnungsspiel gegen Schottland liegen. Nun dürfte aber erst einmal die Terzic-Trennung erst einmal das Gesprächsthema Nummer eins sein.

Und der Trainerwechsel bei Borussia Dortmund dürfte auch Auswirkungen auf die persönliche Zukunft von Can, Füllkrug und Schlotterbeck haben. Insbesondere Can dürfte sich nach dem Terzic-Rücktritt Gedanken machen.

Verliert Can jetzt seinen Sonderstatus beim BVB?

Bei den Fans war Can nicht immer unumstritten, Terzic hielt allerdings sehr große Stücke auf ihn und machte den Mittelfeldspieler sogar zum Kapitän. Damit war er quasi unantastbar. Dieser Status könnte sich künftig ändern. Und auch Füllkrug hatte in Terzic einen großen Befürworter an der Seitenlinie.

Für Nico Schlotterbeck dürfte der Trainerwechsel bei Borussia Dortmund kaum Auswirkungen haben. Er ist als Innenverteidiger Nummer eins gesetzt – und wird dies wohl auch unter Nuri Sahin, der den BVB jetzt laut Medienberichten übernehmen soll.