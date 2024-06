Deutschland – Schottland: Kurz nach dem EM-Auftakt geht die Nachricht rum

Was für ein Auftakt in die Europameisterschaft im eigenen Land! Deutschland feuert gegen Schottland aus allen Rohren und setzt mit dem 5:1 ein Statement. Nach Abpfiff herrscht Jubelstimmung bei allen Beteiligten.

+++ Beim Deutschland-Spiel kann es jeder sehen – EM-Änderung zeigt sofort Wirkung +++

Insbesondere Spielern und Trainer Julian Nagelsmann dürfte ein Stein vom Herzen gefallen sein. Sie wissen, dass bei Deutschland – Schottland die ganze Nation auf sie blickte. Das unterstreichen auch die TV-Quoten, die am Tag danach öffentlich wurden.

Deutschland – Schottland ein Quoten-Hit

Die Welt-Lage mag derzeit unbeständig sein, doch auf eine Sache kann man sich verlassen: Fußball bringt Quote. Selbst bei der umstrittenen WM in Katar im Winter 2022 schalteten Millionen von Menschen ein – und sahen ein DFB-Debakel. Ein erneutes Gruppen-Aus, soll unbedingt verhindert werden. Andernfalls könnte es mit der Stimmung im Land bergab gehen.

+++ Deutschland zerlegt Schottland – doch DAVOR zittert die Nagelsmann-Elf jetzt +++

Ein Blick auf die TV-Einschaltquoten des Eröffnungsspiels zeigt aber ohnehin, dass diese Sorge aktuell unbegründet ist. Das Interesse ist extrem. Wie am Samstag (15. Juni) herauskam, schalteten rund 22,49 Millionen Zuschauer bei Deutschland – Schottland im ZDF ein!

Grill-Party zur EM? Das sind die beliebtesten Grills

Mega-Erfolg für ZDF

Ein Mega-Erfolg für den öffentlich-rechtlichen Sender. Laut der AGF Videoforschung lag der Marktanteil am Freitagabend bei sensationellen 69 Prozent. Ganz nebenbei schlug man damit auch gleich das beste Quoten-Ergebnis der WM 2022 im ersten Anlauf.

Hier kannst du noch mehr Nachrichten lesen:

Beim entscheidenden Gruppenspiel, das Deutschland damals mit 2:4 verlor, schalteten „nur“ 17,43 Millionen Zuschauer ein. Die Kehrtwende der Nationalmannschaft unter Julian Nagelsmann macht sich also auch bei den Zuschauern bemerkbar.

Deutschland – Schottland: Andrang in den Fanzonen

Und dann kommen ja auch noch die vielen tausend Fans hinzu, die das Spiel beim Public Viewing in den Fanzonen der UEFA anschauten. In München war diese beispielsweise so brechend voll, dass sie weit vor Anpfiff geschlossen werden mussten. Alle Sender, die bei der EM 2024 Übertragungsrechte haben, dürfen sich wohl auf gute Quoten in den kommenden Wochen freuen.