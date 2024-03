Deutschland – Niederlande: Nagelsmann wütet nach Statement-Sieg – „Katastrophe“

Wer hätte das gedacht? Die DFB-Elf gewinnt nach dem souveränen Erfolg gegen Frankreich auch das Prestige-Duell Deutschland – Niederlande. Trotz des frühen Rückstandes ließ sich das Team von Julian Nagelsmann nicht beirren und drehte die Partie. Damit setzt die deutsche Nationalmannschaft ein dickes Zeichen in Richtung der Konkurrenz.

Bundestrainer Nagelsmann war nach dem zweiten Erfolg in Serie natürlich überglücklich. Nur eines störte den DFB-Coach nach der Partie Deutschland – Niederlande mächtig: Der Platz im Frankfurter Deutsche-Bank-Park.

Deutschland – Niederlande: Nagelsmann erbost über schlechte Platzverhältnisse

Von Sekunde eins an war mächtig was los in Frankfurt: Bereits nach vier Minuten gingen die Gäste nach einem Horror-Fehlpass von DFB-Neuling Maximilian Mittelstädt in Führung. Eben jener war es dann selbst, der wenig später den Ausgleich erzielte. Fünf Minuten vor Schluss köpfte BVB-Star Niclas Füllkrug das DFB-Team zum Sieg.

Bundestrainer Nagelsmann war nach dem Spiel dennoch in Rage. „Der Platz war enorm schlecht. Eine Katastrophe. Beide Mannschaften hatten enorm damit zu kämpfen“, betonte der DFB-Coach nach Spielende bei „RTL“.

„Auch vor dem 0:1 sieht man, dass Maxi erst Standprobleme bei seinem Pass hat und anschließend noch ausrutscht“, ergänzte Nagelsmann. In der Tat war das Geläuf in Frankfurt enorm rutschig. Die Akteure beider Mannschaften rutschten immer wieder aus und hatten große Probleme, standhaft zu bleiben.

Nachbarschaftsduell wird zur Rutschpartie

Vor allem in der zweiten Hälfte hat das DFB-Team mehrere gefährliche Situationen, die dann aufgrund eines Ausrutschers zunichtegemacht wurden. So hatten sowohl Jamal Musiala als auch Thomas Müller das 2:1 zweimal auf dem Fuß – beide Male wollte der Rasen nicht so wie die beiden Offensiv-Stars.

Und dennoch lässt sich festhalten: Das DFB-Team gewinnt die Partie Deutschland – Niederlande trotz eines enorm schwierigen Untergrunds, eines starken Gegners und des frühen Rückstandes. Mit den Siegen gegen die Équipe Tricolore und Oranje hat Deutschland ein dickes Ausrufezeichen gesetzt.