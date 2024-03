Deutschland – Niederlande: Das Warten hat ein Ende! Besondere Premiere gegen Oranje

Die Diskussionen um das pinke Auswärtstrikot des DFB für die EM 2024 war riesig. Viele Fans konnten mit dem Trikot-Design wenig anfangen. Vonseiten der Fans hagelte es teilweise heftige Kritik an den DFB. Im Länderspiel Deutschland – Niederlande wird das Auswärtstrikot erstmals zum Einsatz kommen.

Die DFB-Elf in pink, die Elftal in orange – das Prestige-Duell Deutschland – Niederlande wird in jedem Fall farbenfroh. Für die beiden Teams ist es der letzte Härtetest vor der EM 2024. Auch abgesehen von den Trikotfarben dürfte die Partie spektakulär werden.

Deutschland – Niederlande: DFB-Elf erstmals in pinken Auswärtstrikots

Erster Einsatz in Pink! Gegen die Niederlande läuft die deutsche Nationalmannschaft erstmals im neuen Auswärtstrikot auf. „Ich habe es ja nicht an“, scherzte Bundestrainer Julian Nagelsmann auf der Pressekonferenz vor dem Nachbarschaftsduell.

In den vergangenen Wochen hat neben dem Adidas-Aus wohl kaum ein Thema so sehr polarisiert wie das pinke Auswärtstrikot der DFB-Elf. Für viele Fußball-Fans in Deutschland ist das Dress ein No-Go.

Gegen die Niederlande werden sich die DFB-Fans erstmals ein Bild davon machen können, wie das Auswärtstrikot getragen aussehen wird. Oftmals wirkt ein Trikot im Spiel noch einmal ganz anders als bei der Präsentation. Ob das auch für das pinke DFB-Trikot gilt?

Bringt die DFB-Elf die Euphorie-Welle richtig ins Rollen?

In erster Linie steht jedoch das Sportliche im Vordergrund. Nach dem 2:0-Erfolg gegen Frankreich ist eine gewisse Aufbruchstimmung entstanden. Das DFB-Team liefert einen überraschend guten Auftritt ab – das konnte man so vorher nicht erwarten. Im Spiel Deutschland – Niederlande möchte die Nagelsmann-Elf daran anknüpfen. Der Bundestrainer hat „die gleiche Erwartungshaltung“ an seine Mannschaft wie in Lyon.

Ein Sieg gegen den Nachbarn würde die Stimmung in Fußball-Deutschland wohl weiter hochkochen lassen. Je näher das Turnier rückt, desto mehr Euphorie ist zu spüren.