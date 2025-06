Deutschland – Frankreich: Bittere News! Stars reisen vor dem Spiel ab

Es ist das Duell der geschlagenen Verlierer. Deutschland und Frankreich schafften es beide nicht, sich im Halbfinale der Nations League durchzusetzen. Während die DFB-Elf gegen Portugal unterlag, verlor Frankreich in einem Torspektakel 4:5 gegen Spanien.

Beiden bleibt nun nur noch das „kleine“ Finale – das ungeliebte Spiel um Platz 3. Und mancher Star wird bei Deutschland gegen Frankreich fehlen. Bei den Franzosen melden sich jetzt zwei der wichtigsten Spieler ab.

Deutschland – Frankreich: PSG-Stars reisen ab

Hinter den Nationalspielern liegt eine lange Saison. Liga, Pokal, Champions League, Nationalmannschaft – und für einige geht es in Kürze mit der Klub-WM sogar noch weiter. Kein Wunder also, dass hier und da langsam auch einige Wehwehchen durchbrechen. So auch bei den beiden Top-Stars Ousmane Dembele und Bradley Barcola.

Diese hatten vor kurzem noch mit Paris St. Germain die Champions League gewonnen, waren anschließend zur Nationalmannschaft gereist. Die Partie gegen Spanien endete für beide allerdings nicht nur mit einer Niederlage. Dembele und Barcola mussten beide angeschlagen ausgewechselt werden.

Vor dem Spiel zwischen Deutschland und Frankreich hat die „Equipe Tricolore“ jetzt entschieden: Man will die beiden Stars nicht weiter verheizen. Dembele reist mit einer Verletzung im linken Oberschenkel ab, währen Barcola sich mit einer Blessur im rechten Knie herumschlägt – und ebenfalls nicht zur Verfügung stehen wird.

Holt Deutschland noch Bronze?

Beide sind bereits wieder in Paris, wo sie ihre Verletzungen auskurieren sollen. Immerhin treten sie mit PSG ab dem 15. Juni bei der Klub-WM an und treffen da gleich auf Atletico Madrid. Dem Verein dürfte daran gelegen sein, dass beide bis dahin wieder fit sind.

Doch auch ohne Demebele und Barcola wird Nationaltrainer Didier Deschamps eine schlagkräftige Truppe aufs Feld schicken können. Gleiches gilt für Julian Nagelsmann, der mit Deutschland gegen Frankreich nur zu gern zumindest einen versöhnlichen Abschluss der „Mini-EM“ im eigenen Land erzielen würde. Das würde am Ende die Bronze-Medaille bedeuten.