Deutschland – Costa Rica: ARD-Experte platzt der Kragen – DAS war das größte Problem des DFB-Teams

Der Traum von der WM 2022 ist geplatzt! Deutschland gewinnt gegen Costa Rica im letzten Gruppenspiel und ist trotzdem raus. Während die Spieler und Fans den Schock erst noch verdauen müssen, analysieren die Experten beim ARD schon die Gründe.

Die Niederlage gegen Japan zum Auftakt des Turniers brach Deutschland letztlich das Genick. Von dem ersten Spiel bis zum letzten konnte die Mannschaft ein großes Manko nicht in den Griff bekommen: die Abwehr. Bastian Schweinsteiger findet im ARD deutliche Worte.

Deutschland – Costa Rica: ARD-Experte Schweinsteiger übt herbe Kritik

„Ganz, ganz schlecht. Wir haben in der Defensive nur einen Spieler, der auf hohem Niveau spielt und das ist Toni Rüdiger. Die anderen – das ist normales Bundesliga-Niveau und wir müssen wieder dahinkommen, eine gute Defensive zu haben“, so lautete das harte Urteil des ehemaligen Weltmeisters von 2014 kurz nach dem WM-Aus.

Selbst wenn die Ausgangslage der deutschen Nationalmannschaft vor dem letzten Gruppenspiel mit nur einem Punkt und Platz Drei schlecht aussah, dachte niemand wirklich an ein Ausscheiden von Deutschland. Die Experten waren sich sicher, dass Spanien Japan schlägt und Deutschland locker drei Punkte gegen Costa Rica holen würde – aber Pustekuchen!

Abwehr die Achilles-Sehne des DFB-Teams?

Denn zwischenzeitig sah es sogar danach aus, dass Deutschland UND Spanien aus dem Turnier ausscheiden. Denn in der 70. Minute führte Costa Rica plötzlich mit 2:1 und bei Spanien – Japan stand es 1:2. Das DFB-Team konnte die Partie (4:2) zwar noch drehen, doch dass Costa Rica überhaupt zwei Mal traf, ist für ARD-Experte Bastian Schweinsteiger sinnbildlich für die größte Schwachstelle der Deutschen bei der gesamtem WM 2022. Die Abwehr war einfach nicht stabil genug.

Im gesamten Turnier gelang Costa Rica vor der Partie Deutschland – Costa Rica nur ein Schuss aufs Tor. In der Partie am Donnerstagabend (1. Dezember) luden die Deutschen ihre Gegner aber immer wieder zum Kontern ein. Die großen Chancen wurden nicht gemacht und hinten wackelte erneut die Abwehr. Das zweite Tor sei für Bastian Schweinsteiger das beste Beispiel: „Die Verteidigung heute wieder, da frage ich mich wo ist diese Gier dahinzugehen?! Nein wir stehen da zu weit weg. Du brauchst einfach die Defensive. Dass Campbell so frei ist und Tejeda auch – das darf nicht passieren.“