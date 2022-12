Deutschland – Costa Rica: WM-Drama wiederholt sich – Flick-Elf am Boden

Die deutsche Fußballwelt steht still. Bei Deutschland – Costa Rica ging es um alles. Zum zweiten Mal in Folge drohte die DFB-Elf in der Vorrunde auszuscheiden. Und zunächst sah es gut aus, dass das Gegenteil passieren würde.

Dann folgten jedoch denkwürdige Minuten. Deutschland ließ sich gegen Costa Rica zunächst die Führung aus der Hand nehmen. Auch im Parallelspiel lief alles drunter und drüber. Das Ergebnis: Deutschland muss schon wieder nach Hause fahren.

Deutschland – Costa Rica: Zu viele vergebene Chancen

Deutschland startete wie die Feuerwehr. In dem Wissen, dass man dringend Tore braucht, startete die Flick-Elf ohne Niclas Füllkrug in die Partie. Früh häuften sich die Chancen, ehe Serge Gnabry nach gut zehn Minuten einen Kopfball im Tor versenkte. Die frühe und wichtige Führung.

Gleichzeitig ging Spanien gegen Japan in Führung. Der Traum vom Achtelfinale lebte. Mit dieser Konstellation ging es in die Halbzeitpause. Bei Deutschland – Costa Rica hätten sich die DFB-Kicker gewünscht, dass es schon das Ende war.

Japan spielt verrückt

Denn es kam, wie es kommen musste. Spanien verlor im Parallelspiel völlig den Faden. Mit einem Doppelschlag führte das Team aus Asien plötzlich sensationell. Deutschland war damit raus. Doch es kam noch schlimmer.

Denn auch die DFB-Elf präsentierte sich nicht mehr von ihrer besten Seite. Zahlreiche Chancen ließ man liegen. Und plötzlich glich Costa Rica aus. Nach einem Fehlpass von David Raum konnte Manuel Neuer einen Ball nur abprallen lassen. Yeltsin Tejeda stand goldrichtig und schob ein.

Deutschland – Costa Rica: Stimmung am Boden

Die Stimmung war wie gelähmt. Deutschland traf in derFolge zwei Mal den Pfosten, Flick zog alle Register. Doch es brachte alles nichts. Durch den Sieg von Japan hätte Deutschland sieben Tore gebraucht. Davon war man aber weit entfernt.

Aber es wurde noch kurioser. Auch Costa Rica traf noch zum 2:1. Kurzzeitig war auch Spanien raus. Dann schoss Kai Havertz einen Doppelpack, Deutschland führte wieder und Füllkrug erhöhte sogar auf 4:2 – Spanien war weiter, doch für den DFB war zu wenig. Deutschland scheidet zum zweiten Mal in Folge in der Gruppenphase aus.