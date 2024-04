DAZN verkündet Free-TV-Hammer! Großer Jubel bei Fans

DAS gab es noch nie bei DAZN! Woche für Woche fiebern die Fans dem Wochenende entgegen, bei dem zahlreiche Highlights zu sehen sind. So wird es auch am 21. April der Fall sein. Denn dann treffen Real Madrid und der FC Barcelona in der spanischen Liga aufeinander.

Der Clásico gehört zu den größten Fußballspielen der Welt und DAZN hat seit mehreren Jahren die Rechte an LaLiga. Für die Begegnung hat sich der Sport-Streamingdienst etwas ganz Besonderes überlegt und die Fans damit zum Jubeln gebracht.

DAZN verkündet Free-TV-Hammer!

Es ist das absolute Highlight der spanischen Liga und fast die gesamte Fußballwelt wird am Wochenende in die Hauptstadt Spaniens schauen. Denn am 21. April um 21 Uhr stehen sich im legendären Estadio Santiago Bernabeu Tabellenführer Real Madrid und Titelverteidiger sowie Verfolger FC Barcelona gegenüber. Die Partie gibt es live bei DAZN.

Bei einem Sieg können die Madrilenen einen weiteren großen Schritt zur Meisterschaft machen, Barca hingegen will noch eine Restchance auf den Titel erhalten. Die Fans fiebern schon der Partie mit den Superstars Vinicius Junior, Jude Bellingham, Toni Kroos, Ilkay Gündogan und Robert Lewandowski entgegen. Nun gibt es für Fans, die kein Abo bei DAZN haben, eine Mega-Nachricht.

„Fans können das heiß erwartete Duell über die kostenlose Option in der DAZN-App sehen. Hierfür müssen sie sich lediglich unter dazn.com/home kostenlos registrieren, falls sie noch keinen DAZN-Account haben“, heißt es in der Mitteilung der Streaming-Plattform.

Clásico live und kostenlos

Zwar gibt es bei DAZN immer mal wieder einige Partien kostenlos, dass aber der Clásico für alle Fußballfans frei und kostenlos zur Verfügung steht, ist ein Novum. „Das ‚s‘ in Clásico steht für Spektakel: legendäre Spieler, unvergessliche Tore und eine über 100-jährige Rivalität, die über den Sport hinausgeht“, freut sich Moderator Tobias Wahnschaffe.

Die Berichterstattung für den Clásico beginnt um 20.30 Uhr. Als Kommentator kommt Jan Platte zum Einsatz, der von den Experten Jonas Hummels und Urs Meier, der strittige Schiedsrichterentscheidungen diskutiert, unterstützt wird.

