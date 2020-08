DAZN: Aufatmen beim Streamingdienst! Jetzt ist klar, dass...

Aufatmen bei DAZN und den Abonnenten!

Am Sonntagabend verkündete der Streamingdienst die frohe Kunde. Die Bundesliga läuft auch in der kommenden Spielzeit auf DAZN.

DAZN zeigt weiter die Bundesliga

Ab 2021/2022 werden die Bundesliga-Spiele am Freitag und am Sonntag bei DAZN übertragen. Dieses Rechtepaket sicherte sich der Streamingdienst bei der letzten Ausschreibung der DFL. Die Übertragung in der kommenden Saison stand bis zuletzt allerdings noch auf der Kippe.

Theoretisch gehören die TV-Rechte für die die Spiele am Freitag um 20.30 Uhr, am Sonntag um 13.30 Uhr und am Montag um 20:30 Uhr der Eurosport-Mutter Discovery. Doch der Sportsender rückte vor der vergangenen Saison von den Übertragungsrechten ab.

Bundesliga-TV-Rechte ab 2021/2022 bis 2024/2025

Sky zeigt alle Spiele am Samstag (Konferenz, Einzelspiele, Topspiel) und alle Spiele der 2. Bundesliga

DAZN zeigt alle Spiele am Freitag und am Sonntag

Sat. 1 zeigt neun Live-Spiele der Bundesliga bzw. 2. Liga im Free-TV (Eröffnungsspiel der Bundesliga, Eröffnungsspiel der Zweiten Liga, 1 Spiel des letzten Hinrunden-Spieltags der Bundesliga, Eröffnungsspiel der Bundesliga-Rückrunde, Relegation 1./2. Liga, Relegation 2./3. Liga)

Highlights wie gewohnt in der Sportschau (ARD), im Sportstudio (ZDF) und im Doppelpass (Sport 1)

Highlights online bei Axel Springer (Pay)

Eurosport sublizensierte DAZN und das wird in der kommenden Saison genauso wieder sein. Dies gab DAZN im Rahmen des Champions League-Finals am Sonntagabend bekannt.

Eröffnungsspiel bei DAZN

„Das sind großartige Nachrichten für alle Fußball-Fans, denn in der kommenden Saison bleibt in Sachen Bundesliga für sie alles beim Alten“, sagte DAZN-Boss Thomas de Buhr.

>>> Schalke 04: Spielplan-Schock! Albtraum-Start in neue Saison droht

Damit steht nun auch fest: Das Eröffnungsspiel zwischen dem FC Bayern München und dem FC Schalke 04 am 18. September wird live bei DAZN übertragen. (fs)