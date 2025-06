Champions-League-Finale hat bittere Folgen! Julian Nagelsmann reagiert direkt

Es war ein irres Champions-League-Finale zwischen Paris Saint-Germain (5:0) und Inter Mailand. Mit dabei war auch ein DFB-Star, den sich Bundestrainer Julian Nagelsmann angeschaut hat. Doch es folgten dann bittere Nachrichten.

Yann Aurel Bisseck fällt mit muskulären Problemen für das Final Four der Nations League aus. Dies bestätigte der DFB am Sonntag (1. Juni). Julian Nagelsmann reagierte auf den Ausfall des Verteidigers von Inter Mailand.

Julian Nagelsmann: Sorgen in der Defensive

Bisseck wurde am Samstagabend im Champions-League-Finale gegen Paris Saint-Germain nur kurz eingesetzt. Acht Minuten nach seiner Einwechslung musste er verletzt ausgewechselt werden. Probleme im rechten Oberschenkel zwangen ihn, mit schmerzverzerrtem Gesicht das Spielfeld zu verlassen. „Ich hoffe“, sagte Bisseck noch am Samstag auf Fragen zu seiner Teilnahme in Herzogenaurach.

Der 24-Jährige war der einzige deutsche Akteur im Endspiel. Inters Trainer Simone Inzaghi hatte ihn zunächst auf der Bank gelassen und erst nach der Halbzeit für Benjamin Pavard gebracht. Julian Nagelsmann entschied sich für eine Nachnominierung von Thilo Kehrer.

Weitere Ausfälle belasten Vorbereitung

Nicht nur Bisseck fehlt Julian Nagelsmann im Halbfinale gegen Portugal am Mittwoch. Auch Nadiem Amiri und Angelo Stiller mussten sich verletzt abmelden. Amiri scheidet wegen Adduktorenproblemen aus, Stiller leidet an einer Bänderverletzung im Sprunggelenk. Solche kurzfristigen Ausfälle erschweren die Turniervorbereitung für die deutsche Mannschaft erheblich.

Julian Nagelsmann muss somit eine neu formierte Abwehr ins Rennen schicken. Trotz der Belastungen bleibt das Ziel klar: Einzug ins Finale der Nations League.

