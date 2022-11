Champions-League-Auslosung im Live-Ticker: Hammer-Gegner für deutsche Klubs

Die Gruppenphase der Champions League endete vor einigen Tagen. Für die Teams in Achtelfinale sind, wird es jetzt spannend.

Denn an diesem Montag (7. November) um 12 Uhr findet in Nyon in der Schweiz die Champions-League-Auslosung statt.

Champions-League-Auslosung im Live-Ticker

Vier deutsche Teams sind in der Champions League noch vertreten. Der FC Bayern, der BVB, RB Leipzig und Eintracht Frankfurt. Lediglich Bayer Leverkusen hat es nicht in die K.o.-Phase der Königsklasse geschafft.

Alle Informationen zur Champions-League-Auslosung bekommst du hier bei uns. Hier findest du alle Begegnungen. Im Live-Ticker gibt es alle wichtigen Informationen.

Champions-League-Auslosung: Alle Achtelfinal-Begegnungen

RB Leipzig – Manchester City

FC Brügge – Benfica Lissabon

FC Liverpool – Real Madrid

AC Mailand – Tottenham Hotspur

Eintracht Frankfurt – SSC Neapel

Borussia Dortmund – FC Chelsea

Inter Mailand – FC Porto

Paris Saint-Germain – FC Bayern

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

12.20 Uhr: Und das Achtelfinale wird abgerundet mit dem nächsten Knaller. PSG gegen den FC Bayern.

12.18 Uhr: Nächster Hammer! Borussia Dortmund bekommt es mit dem FC Chelsea zutun.

12.17 Uhr: Harter Gegner für Eintracht Frankfurt. Der Europa-League-Sieger muss gegen den SSC Neapel ran.

12.16 Uhr: AC Mailand empfängt Tottenham Hotspur.

12.15 Uhr: Die erste Hammerpartie des Achtelfinals: FC Liverpool gegen Real Madrid. Die Neuauflage des Finalspiels.

12.14 Uhr: FC Brügge trifft auf Benfica Lissabon mit dem deutschen Trainer Roger Schmidt.

12.13 Uhr: Die erste Begegnung lautet: RB Leipzig gegen Manchester City.

12.12 Uhr: Jetzt geht es endlich los.

12.07 Uhr: Die Losfee heute: Ex-Schalker Hamit Altintop.

12.05 Uhr: Giorgio Machetti, der stellvertretende Generalsekretär der UEFA, fasst noch einmal die wichtigsten Infos zusammen und passt gleich auf, dass bei der Auslosung alles glatt läuft.

12.01 Uhr: Los geht’s in Nyon. Zunächst werden die Teams vorgestellt. Bis zur Auslosung wird es wohl noch ein wenig dauern.

10.05 Uhr: Die Auslosung gibt es im TV beim Streamingdienst DAZN und beim Pay-TV-Sender Sky zu sehen. Das ZDF bietet auf der Homepage einen kostenlosen Livestream zur Champions-League-Auslosung an.

9.45 Uhr: Im Achtelfinale können zwei Klubs aus dem selben Verband nicht aufeinander treffen. Gleiches gilt für zwei Teams, die schon in der Gruppenphase gegeneinander gespielt haben.

Auf diese Teams können die deutschen Teams treffen:

BVB: Benfica Lissabon, FC Chelsea, SSC Neapel, FC Porto, Real Madrid, Tottenham Hotspur

FC Bayern: FC Liverpool, FC Brügge, AC Mailand, Paris Saint-Germain

RB Leipzig: Manchester City, FC Chelsea, Tottenham Hotspur, SSC Neapel, Benfica Lissabon, FC Porto

Eintracht Frankfurt: Manchester City, Benfica Lissabon, FC Chelsea, SSC Neapel, FC Porto, Real Madrid

8.33 Uhr: Die Sieger der acht Vorrundengruppen bekommen es in der Runde der letzten 16 traditionell mit den Gruppenzweiten zu tun. Die Gruppenzweiten haben zuerst Heimrecht. Darunter gehört der BVB, der in der Gruppe hinter Manchester City als Zweiter sich für das Achtelfinale qualifiziert haben.

Die Lostöpfe:

Lostopf 1 Lostopf 2 SSC Neapel (ITA) FC Liverpool (ENG) FC Porto (POR) FC Brügge (BEL) FC Bayern (GER) Inter Mailand (ITA) Tottenham Hotspur (ENG) Eintracht Frankfurt (GER) FC Chelsea (ENG) AC Mailand (ITA) Real Madrid (ESP) RB Leipzig (GER) Manchester City (ENG) Borussia Dortmund (GER) Benfica Lissabon (POR) Paris Saint-Germain (FRA)

8 Uhr: Einen wunderschönen guten Morgen. Um 12 Uhr findet in Nyon (Schweiz) die Auslosung zum Champions-League-Achtelfinale statt.