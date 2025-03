Youssoufa Moukoko: Sorge um BVB-Juwel – jetzt herrscht Gewissheit

Er galt beim BVB einst als Mega-Juwel und wurde als eines der größten Stürmer-Talente der Welt gehandelt. Mittlerweile ist Youssoufa Moukoko bei Borussia Dortmund zum Sorgenkind geworden.

Wie geht es nur weiter mit dem Mittelstürmer? Eine wichtige Entscheidung ist nun gefallen. Doch diese wirft beim BVB eigentlich nur noch mehr Fragen auf. Aber der Reihe nach.

Youssoufa Moukoko mit Schwierigkeiten beim BVB

In den Nachwuchs-Mannschaften von Borussia Dortmund hatte Youssoufa Moukoko einen Tor-Rekord nach dem anderen gebrochen. Und so waren Fans und Experten sich einig: Dem Stürmer würde eine grandiose Karriere im Profi-Bereich bevorstehen.

Doch der Start dieser Karriere verlief alles andere als grandios. In seinen ersten vier Saisons konnte Moukoko sich keinen Stammplatz in der 1. Mannschaft des BVB erarbeiten. Und so kam er im Laufe dieser vier Jahre in 99 Pflichtspiel-Einsätzen bei Borussia Dortmund auf lediglich 18 Treffer.

Ein Leihgeschäft sollte Youssoufa Moukoko in dieser Saison endlich auf die Überholspur bringen. Der 20-Jährige wurde für die gesamte Spielzeit an OGC Nizza ausgeliehen – mit einer Kaufoption in Höhe von 18 Millionen Euro.

Youssoufa Moukoko: Probleme auch in Nizza

Was den Stürmer zum Kickstart in eine große Karriere verhelfen sollte, wurde zum Fiasko. Moukoko sitzt in Nizza fast nur auf der Bank. Die einzigen Torbeteiligungen in dieser Ligue-1-Saison hatte er im September 2024 beim unglaublichen 8:0 gegen Saint-Etienne, als gefühlt jeder Nizza-Spieler mal den Ball über die Linie drücken durfte.

Ansonsten muss Moukoko meist zusehen. Zuletzt schaffte das einstige BVB-Juwel es sogar mehrfach nicht mal in den Spieltags-Kader. Hier herrscht also endgültig Gewissheit: Die erhoffte Weiterentwicklung findet bei Youssoufa Moukoko in Nizza nicht statt.

Moukoko vor Rückkehr zum BVB

Und so ist es nicht verwunderlich, dass es nun aus dem Süden Frankreichs heißt, dass Youssoufa Moukoko im Sommer nach Dortmund zurückkehrt. Wie die Zeitung „Nice-Matin“ berichtet, habe OGC Nizza dies zwar noch nicht offiziell bestätigt. Aber es sei offensichtlich, dass Nizza die Kaufoption niemals ziehen würde. Schließlich habe Moukoko in Nizza nie überzeugt.

Sollte Youssoufa Moukoko im Sommer zu Borussia Dortmund zurückkehren, wird sich beim BVB erneut die Frage stellen: Wie geht’s weiter mit dem einstigen Supertalent?