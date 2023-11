Youssoufa Moukoko unter Pfiffen ausgewechselt – DAS hat den Fans gar nicht gefallen

Bei Borussia Dortmund schmort Youssoufa Moukoko auf der Bank. Bei der U21-Nationalmannschaft ist er der Star. Mit dem Adler auf der Brust zeigt er regelmäßig, was er kann. Doch nun riss seine Serie.

In den letzten Monaten traf er für die U21-Nationalmannschaft wie am Fließband. Beim 3:1 gegen Polen wollte ihm kein Tor gelingen. Ungewöhnlich früh endete sein Arbeitstag – von den Fans gab es dafür Pfiffe.

Youssoufa Moukoko: Pfiffe bei der Auswechslung

Doppelpack gegen den Kosovo (3:0), Dreierpack gegen Bulgarien (3:2) und ein Tor beim 4:1 gegen Estland. In den letzten drei U21-Länderspielen machte der BVB-Star sensationelle sechs Tore. Gegen Polen wollte ihm nun keins gelingen. Für seinen Treffer erhielt er aber auch ungewöhnlich wenig Zeit.

Schon nach gut einer Stunde nahm Antonio Di Salvo Moukoko vom Platz. Den Fans gefiel das gar nicht. Die frühe Auswechslung des Stürmerstars quittierten sie mit enttäuschten Pfiffen Richtung Bundestrainer. Durch die Ansetzung der EM-Qualifikations-Partie in Essen dürften unter den Pfeifenden auch zahlreiche Fans von Borussia Dortmund gewesen sein.

Fans sauer über Moukoko-Auswechslung

Auch Youssoufa Moukoko wirkte über das nachträgliche Geburtstagsgeschenk, er wurde am Montag 19 Jahre alt, nicht begeistert. Bei seiner Auswechslung schaut er äußerst unzufrieden drein, wurde bereits an der Seitenauslinie von Di Salvo in Empfang genommen, reagierte auf dessen nicht übermittelte Worte mit Schweigen.

Das Toreschießen übernahmen an diesem Dienstag andere. Eric Martel, Nick Woltemade und Merlin Röhl machten aus einem 0:1 noch ein 3:1, durch das Deutschland wieder Spitzenreiter in der Quali-Gruppe ist.

Für Youssoufa Moukoko geht es nun zurück zum BVB – und dort wohl zurück auf die Bank. In Dortmund ist Niclas Füllkrug aktuell gesetzt, für das Juwel bleiben nur Kurzeinsätze. Bestenfalls. Geht er im Winter?