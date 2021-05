Youssoufa Moukoko: Endlich! Auf diesen Moment musste das BVB-Juwel lange warten

Borussia Dortmund hat im Jahr 2020 eine Mannschaft, die in der Bundesliga ganz oben mitspielen kann. Eines der Wunderkinder ist der norwegische Shootingstar Erling Haaland. Der erst 20-jährige Stürmer wechselte im Januar 2020 für 20 Millionen Euro von Red Bull Salzburg zum BVB. Heute soll er um die 80 Millionen Euro wert sein.

Endlich kann Youssoufa Moukoko wieder strahlen. Das Mega-Juwel des BVB fehlt seit Anfang April mit einer Bänderverletzung.

Youssoufa Moukoko teilt freudige Neuigkeiten. Foto: imago images/Ulrich Hufnagel

Diese hatte sich Youssoufa Moukoko bei der U21-Nationalmannschaft zugezogen. Die Saison war damit für ihn beendet. Doch nun meldet sich das Talent mit erfreulichen Nachrichten zurück.

Youssoufa Moukoko: BVB-Talent steht wieder auf dem Platz

Für Moukoko war es der erste große Rückschlag seiner bisherigen Karriere. Bis zu seiner Verletzung hatte sein Weg ausnahmslos steil nach oben gezeigt. Jüngster Bundesliga- und Champions-League-Debütant, jüngster Torschütze in Deutschlands höchster Liga – all diese Bestmarken hatte er in dieser Saison geknackt.

Trotz Verletzung feierte Moukoko den Gewinn des DFB-Pokals kräftig mit. Foto: imago images/Christian Schroedter

Doch bei der Vorbereitung auf die U21-Europameisterschaft folgte dann der Schock. Moukoko verletzte sich im Training schwer am Fuß, konnte kein Spiel in der Vorrunde des Turniers bestreiten. Wenige Tage später stand fest, dass er für den Rest der Saison ausfallen würde.

Seitdem arbeitet der 16-Jährige stetig an seinem Comeback und kann nun erste Erfolge verkünden. Moukoko steht endlich wieder auf dem Feld! In seiner Instagram-Story postete er drei kurze Clips, die ihn bei einer Laufeinheit mit einem Dortmunder Athletik-Trainer zeigen.

+++ BVB mit toller Aktion für Fans – es wartet schon bald ein echtes Highlight +++

„8 harte Wochen gehen langsam zu Ende“, schreibt er dazu und verdeutlicht damit, wie viel Arbeit dahintersteckte, sich nach der Verletzung zurück zu kämpfen.

Moukoko soll Mitte Juni wieder voll belastbar sein

Nachdem die Bundesligasaison ohne ihn zu Ende ging, hat Moukoko nun genügend Zeit, um sich wieder in Form zu bringen. An der KO-Phase der U21-EM nimmt er nicht Teil. Stattdessen setzt er in Dortmund seine Reha fort.

---------------------

Nachrichten rund um Borussia Dortmund:

Jadon Sancho: Nach Wechselgerüchten – sorgt BVB-Star in Manchester für Zoff noch bevor er dort ist?

Borussia Dortmund: Er war beim BVB schon abgeschrieben – jetzt winkt eine Verlängerung

Mats Hummels mit ehrlichen Worten: „Ich hab nie dran geglaubt“

--------------------

Wie die „Ruhr Nachrichten“ berichten, soll er bis Mitte Juni bereits wieder voll belastbar sein. Damit könnte er pünktlich zur Saisonvorbereitung unter dem neuen Trainer Marco Rose wieder am Training teilnehmen. (mh)